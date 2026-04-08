Superman: Man of Tomorrow, Adria Arjona potrebbe entrare nel cast, le indiscrezioni sul suo possibile ruolo

Nel cast di Superman: Man of Tomorrow, il sequel diretto da James Gunn con protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, sembra ci sarà anche Adria Arjona.

Le fonti di Deadline hanno condiviso qualche dettaglio del ruolo che l'attrice potrebbe ottenere se le trattative con i produttori del film DC andranno in porto.

Il possibile ruolo di Adria nel sequel

Secondo il sito, Adria Arjona avrebbe partecipato all'audizione per la parte di Maxima, la regina guerriera che ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 1990. Il personaggio, proveniente dal pianeta Almerac, è apparso per la prima volta nel numero 645 di Action Comics.

La creazione dell'autore Roger Stern e dell'artista George Perez arriva sulla Terra perché è alla ricerca di un compagno e punta subito Superman. Nelle storie targate DC, Maxima viene ritratta sia come un'antagonista sia come un'alleata del supereroe e non è chiaro quale sarà l'approccio scelto da James Gunn per la versione cinematografica che potrebbe apparire in Man of Tomorrow.

Il personaggio, inoltre, è già stato interpretato dalle attrici Charlotte Sullivan ed Eve Torres Gracie nelle serie Smallville e Supergirl, oltre ad essere apparso nella serie animata dedicata alle avventure di Superman.

Le ipotesi del debutto nel DCU

Il nome di Adria Arjona era già emerso tra i commenti dei fan della DC come possibile interprete di Wonder Woman, che però non apparirà nel sequel di Superman, nei prossimi progetti cinematografici. Gunn, commentando le ipotesi che fosse perfetta come erede di Gal Gadot, aveva ammesso che sarebbe "grandiosa" nella parte di Diana Prince, tuttavia aveva inoltre ribadito che non c'era nulla di fondato nelle teorie sul casting.

Adria potrebbe debuttare nel DCU

Nel cast del film ritorneranno anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, Skyler Gisondo che è Jimmy Olsen, e Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono quelli di Lars Eidinger che sarà il villain Brainiac e Aaron Pierre che dovrebbe riprendere il ruolo di John Stewart/Lanterna Verde.

Il sequel di Superman ha attualmente una data di uscita nelle sale prevista per il 9 luglio 2027 negli Stati Uniti e le riprese dovrebbero iniziare in queste settimane nella città di Atlanta.