Wonder Woman sarà in Man of Tomorrow? James Gunn fa chiarezza sui rumor

James Gunn è intervenuto di persona sui rumor legati a Man of Tomorrow e ha negato l'ingresso di Wonder Woman nel film del 2027. Mentre il DCU continua a espandersi, resta aperta la questione di una possibile eroina misteriosa e del futuro cinematografico di Diana Prince.

Il "Nope" di James Gunn e il cortocircuito dei rumor

A chiarire - almeno in parte - la situazione ci ha pensato James Gunn, co-CEO dei DC Studios e architetto del nuovo corso narrativo della casa di produzione. Interpellato su Threads in merito a un presunto annuncio di casting per Wonder Woman previsto a gennaio 2026, Gunn ha risposto senza giri di parole: "No". Un monosillabo secco, quasi brutale, che ha immediatamente ridimensionato le voci circolate nelle settimane precedenti.

Gal Gadot in Wonder Woman

I rumor, emersi già a novembre 2025, parlavano dell'inserimento nel film di una "eroina misteriosa", con una descrizione fisica ben precisa: alta, corporatura atletica, addestrata al combattimento. Elementi che avevano fatto drizzare le antenne ai fan, pronti a vedere in quell'identikit una possibile Diana Prince. Il commento di Gunn, però, sembra smentire direttamente questa lettura, almeno per quanto riguarda Man of Tomorrow.

Va detto che il film rappresenterà un tassello importante del DCU - Capitolo 1: Gods and Monsters, proseguendo l'era di Superman interpretato da David Corenswet, qui affiancato da Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Un ritorno al centro della scena per l'Uomo d'Acciaio, che avrà un nuovo film nel 2027 e un antagonista di peso come Brainiac, già confermato come minaccia principale.

Wonder Woman resta fuori, ma il DCU tiene le carte coperte

L'assenza di Wonder Woman da Man of Tomorrow non significa affatto che il personaggio sia stato messo in pausa. Al contrario, DC Studios sta sviluppando un film solista dedicato all'eroina, con Ana Nogueira - già sceneggiatrice di Supergirl - al lavoro sulla sceneggiatura. Al momento, però, il progetto non ha ancora una data d'uscita né un regista ufficiale, segno che il percorso è ancora in fase di definizione.

Wonder Woman: un'immagine tratta dal film

C'è poi un dettaglio che i fan più attenti non hanno ignorato. Il "No" di Gunn potrebbe riferirsi esclusivamente al timing del presunto annuncio, non necessariamente all'idea che Wonder Woman possa apparire o meno nel film. In passato, lo stesso Gunn aveva smentito voci di casting senza escludere la presenza di determinati personaggi, come accaduto prima della conferma di Brainiac. Un precedente che alimenta l'interpretazione più prudente: niente Diana Prince annunciata ora, ma nessuna porta definitivamente chiusa.

Considerando che Brainiac sarà il fulcro narrativo di Man of Tomorrow, non sarebbe sorprendente vedere altri eroi DC gravitare attorno alla storia, anche solo come comparse strategiche o anticipazioni future. La vera incognita resta l'eventuale presenza di una nuova figura femminile, non identificata, che potrebbe comunque giocare un ruolo rilevante nel film senza essere Wonder Woman.

Quel che è certo è che Man of Tomorrow, le cui riprese inizieranno nella primavera 2026, si sta configurando come un capitolo chiave per ridefinire Superman all'interno del nuovo DCU. L'uscita è fissata per il 9 luglio 2027, e fino ad allora Gunn continuerà probabilmente a dosare conferme e smentite con la stessa chirurgica precisione. Nel frattempo, Wonder Woman resta fuori scena - almeno ufficialmente - ma la sua ombra continua ad allungarsi sul futuro dell'universo DC.