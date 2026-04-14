Superman 2: confermata la presenza di Adria Arjona nel cast

Al termine di alcune audizioni che si sono svolte la scorsa settimana, come era stato anticipato da Deadline, Adria Arjona è entrata ufficialmente nel cast del sequel di Superman, intitolato Man of Tomorrow.

Il progetto sarà diretto, prodotto e scritto da James Gunn e continuerà le avventure cinematografiche della versione di Clark Kent interpretata da David Corenswet.

L'arrivo di Adria Arjona nei film DC

L'attrice debutterà quindi nel DC Universe con la parte di Maxima. Nell'atteso Man of Tomorrow entrerà quindi in scena la regina guerriera che ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 1990, ed è proveniente dal pianeta Almerac.

Adria Arjona farà parte di un cast che comprende anche Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, e Aaron Pierre, rispettivamente nei ruoli di Lex Luthor, Brainiac, Lois Lane, Jimmy Olsen, Eve Teschmacher, Hawkgirl, Guy Gardner, Mister Terrific, e John Stewart/Lanterna Verde.

Chi è Maxima nei fumetti?

La creazione dell'autore Roger Stern e dell'artista George Perez, apparsa per la prima volta nel numero 645 di Action Comics, arriva sulla Terra perché è alla ricerca di un compagno e si interessa subito Superman. Nelle storie targate DC, Maxima viene ritratta sia come un'antagonista sia come un'alleata del supereroe e non è chiaro quale sarà l'approccio scelto da James Gunn per la versione cinematografica che potrebbe apparire in Man of Tomorrow.

Il personaggio, in precedenza, è stato interpretato dalle attrici Charlotte Sullivan ed Eve Torres Gracie nelle serie Smallville e Supergirl, oltre ad essere apparso nella serie animata dedicata alle avventure di Superman.

Il sequel di Superman verrà distribuito nelle sale americane il 9 luglio 2027 negli Stati Uniti e le riprese dovrebbero iniziare in queste settimane nella città di Atlanta.

I fan possono quindi sperare di scoprire qualche anticipazione, anche sull'aspetto che avranno i nuovi personaggi nel film, grazie a foto e video provenienti dal set.