Wonder Woman, Adria Arjona mostra il fisico: è davvero lei l'erede di Gal Gadot?

L'attrice ha condiviso un video e alcune foto in cui la vediamo allenarsi per modellare il suo fisico in vista della sua prossima avventura cinematografica che potrebbe essere il sequel di Superman

Adria Arjona ha pubblicato sui social media un video del suo allenamento e un selfie allo specchio insieme al suo allenatore, Paolo Mascitti.

Questo post arriva mentre sono iniziate le riprese di Man of Tomorrow in due location: i Trilith Studios di Atlanta, in Georgia, e a Cincinnati, nell'Ohio. Qualche giorno fa era stato riportato che Arjona aveva ottenuto il ruolo di Maxima nel film con protagonista David Corenswet, ma la notizia non è stata mai confermata dai DC Studios di James Gunn.

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Adria Arjona e il video dell'allenamento per entrare nel DCU

L'attrice ha pubblicato una storia su Instagram in cui la telecamera riprendeva la sua schiena mentre sollevava pesi. Sullo sfondo ha aggiunto la canzone "Crazy Train" di Ozzy Osbourne. Dopodiché, ha anche taggato Mascitti, che era stato anche l'allenatore personale di Corenswet, aiutandolo ad aumentare la massa muscolare per il suo ruolo da supereroe.

Il post di Arjona è stato poi ripubblicato da Mascitti. Prima di allora, aveva anche pubblicato un selfie speculare che ritraeva lui e Arjona in piedi davanti a un vetro sporco, sul quale erano scritti dei numeri.

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Chi interpreterà Adria Arjona in Man of Tomorrow?

Anche se nelle ultime settimane è stato fatto il nome di Maxima come possibile ruolo dell'attrice nel sequel di Superman, la notizia non è mai stata confermata da James Gunn, che lo ricordiamo è l'unico dal quale fuoriescono notizie ufficiali sui film dei DC Studios.

Questo significa che Arjona potrebbe ancora essere l'interprete della nuova Wonder Woman da affiancare al Superman di David Corenswet. Potrebbe essere un po' prematuro per un'altra versione del personaggio dopo Gal Gadot nel DCEU, ma si era detto lo stesso di Corenswet all'indomani della notizia della creazione del DC Universe dopo il crollo dell'universo di Zack Snyder.

Andor 2

Chi è Maxima nei fumetti DC?

La creazione dell'autore Roger Stern e dell'artista George Perez, apparsa per la prima volta nel numero 645 di Action Comics, arriva sulla Terra perché è alla ricerca di un compagno e si interessa subito a Superman.

Il rumor sulla partecipazione di Maxima ha portato molti a chiedersi se James Gunn stia realizzando un adattamento libero del fumetto Panic in the Sky. In quest'ultimo, inizialmente lei collabora con Brainiac, ma in seguito gli si ribella. Brainiac tenta di invadere la Terra, ma alla fine viene affrontato da Superman e da diversi altri eroi. Questa trama sembra coincidere in parte con quanto si sa finora sulla trama del film in uscita.