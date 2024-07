Superman & Lois, il trailer della Stagione 4 anticipa una famosa storyline dell'Uomo d'Acciaio

La serie sarà l'ultima della DC per l'emittente The CW, a circa 23 anni dal celebre debutto di Smallville

Superman è morto, almeno così vuole far credere la nuova anticipazione della stagione finale di Superman & Lois di The CW.

Il network ha pubblicato un nuovo teaser trailer per l'imminente stagione finale della serie DC e ha rivelato che il filmato completo della quarta stagione sarà pubblicato sabato 27 luglio durante il San Diego Comic-Con. Nel teaser, Lex Luthor (Michael Cudlitz) dice a una persona che non vediamo che Superman è morto e "possiamo per favore goderci il momento".

Superman and Lois tornerà per la sua quarta e ultima stagione giovedì 17 ottobre con una première di due ore. La stagione finale della serie sarà composta in totale da dieci episodi.

"Ho visto nove dei dieci episodi e sono fantastici", ha rivelato in una recente intervista Brad Schwartz, presidente del settore intrattenimento di The CW. "Sarà un evento televisivo settimanale. Greg Berlanti e i produttori hanno costruito 10 puntate da urlo. Ci hanno dato dentro alla grande. Ho pianto due volte guardando i primi nove episodi, e non sono ancora arrivato al finale. È degno di un Emmy. E, tra l'altro, si può guardare questo finale di stagione senza aver visto le stagioni precedenti e rimanere comunque coinvolti emotivamente in ciò che sta accadendo. È un meraviglioso arco di 10 episodi".

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare nella stagione finale, la star della serie Elizabeth Tulloch aveva già dichiarato che avrà un impatto emotivo importante su tutti coloro che la guarderanno.

"È assurda", ha spiegato Tulloch. "È emozionante. Quello che hanno fatto è basato su uno dei fumetti. È stata una decisione molto coraggiosa da parte loro farlo e realizzarlo per il primo episodio della quarta stagione".