Superman & Lois: svelato il villain dell'ultima stagione, è uno dei più celebri della DC

Questa settimana i fan di Superman & Lois sono rimasti scioccati e deliziati quando Lex Luthor (Michael Cudlitz) ha fatto riferimento alla collaborazione con uno dei villain più celebri della DC durante la première della serie in due parti.

ATTENZIONE: non procedete nella lettura dell'articolo se non siete in pari con la quarta e ultima stagione della serie attualmente in onda su The CW negli Stati Uniti perché seguono pesanti spoiler della trama.

Nel corso della storia, Lex riceve una scatola tecnologica di lusso, nella quale intende conservare il cuore di Superman, morto di recente. Si tratta di una scatola trasparente con una struttura metallica e una luce UV che sembra illuminarla, il che ci fa pensare che probabilmente è stata progettata per bombardare il cuore in modo da indebolirlo. In ogni caso, gli è stato promesso dal suo progettista, "Milton", che avrebbe funzionato. Quando Lex elogia il lavoro, Amanda McCoy (Yvonne Chapman) mette in guardia dal gonfiare l'ego del "cervellone".

Nei fumetti, Milton Fine era un mentalista che si esibiva nei panni di "The Amazing Brainiac". Apparso per la prima volta durante la run di John Byrne degli anni '80 sulle testate di Superman, all'inizio non c'era un legame diretto con il pianeta Colu o con il tradizionale alieno Brainiac, poiché il reboot di Man of Steel del 1986 aveva riscritto la storia di Superman dopo Crisi sulle Terre Infinite.

Fine fu scelto come ospite del Coluan Vril Dox e divenne un cattivo, che aveva bisogno di un corpo per ospitare la sua mente e che alla fine mise gli occhi su Superman più di una volta. La premessa ha fornito alcune storie interessanti, tra cui una in cui è riuscito ad assumere il corpo di Doomsday per un certo periodo.

"Considerando ciò che ci serviva per la nostra storia, quando si è presentata l'opportunità di usare Milton, ha funzionato alla grande", ha dichiarato il produttore esecutivo Brent Fletcher. "Si tratta di una versione completamente diversa di questo personaggio, quindi è stato emozionante. Ci piace sempre raccontare la nostra versione della storia, e alla fine risulta piuttosto divertente".

La decisione di utilizzare la versione di Milton Fine di Brainiac ha molto senso per Superman & Lois, una serie che è stata immersa nella mitologia di quella che i fan chiamano "l'Era del Triangolo" di Superman.

L'Era del Triangolo è iniziata nel 1991 con Superman #51. È chiamata in questo modo perché, in quel periodo, c'erano quattro pubblicazioni mensili di Superman e avevano una continuità intricata e intrecciata. Oltre ai numeri di serie nel riquadro d'angolo, ogni copertina presentava un triangolo, che corrispondeva all'ordine di pubblicazione/lettura dell'albo nell'anno di uscita. Durante questa Era, i fumetti di Superman hanno introdotto alcuni tra i personaggi preferiti dai fan, tra cui l'Eradicatore, Acciaio, Doomsday e altri che sono già apparsi in Superman & Lois.