Superman & Lois, il gran finale della serie "onorerà la fine dell'Arrowverse"

La quarta e ultima stagione di Superman & Lois ha debuttato la scorsa notte con un doppio episodio e lo showrunner Todd Helbing ha rivelato un nuovo interessante dettaglio sul finale della serie.

Anche se le versioni dell'Uomo d'Acciaio (Tyler Hoechlin) e di Lois Lane (Elizabeth Tulloch) protagoniste dello show hanno debuttato in uno dei crossover dell'Arrowverse di The CW, la seconda stagione di Superman & Lois ha chiarito che la serie non si svolge nella stessa continuity.

Tuttavia, Helbing afferma che l'episodio finale "onorerà" l'Arrowverse, che si è ufficialmente concluso con l'ultimo episodio di The Flash l'anno scorso.

Ci saranno camei dall'Arrowverse?

"Le pressioni che si sentono in uno show televisivo sono tante: solo scrivere la sceneggiatura è stata una pressione, e poi produrla, e nel momento in cui lo show è iniziato, si tratta di Superman e Lois Lane, quindi c'è una responsabilità che deriva anche da questo", ha affermato Helbing a Entertainment Weekly. "Con l'Arrowverse, ho lavorato per 10 anni in questi show e in questi mondi, e vuoi rendergli giustizia, ma devi separarti da questi sentimenti o non uscirai di casa perché sarà deprimente".

Questo significa che i fan possono aspettarsi qualche cameo dell'Arrowverse? È possibile, ma sembra che qualsiasi cenno all'universo supereroistico di The CW, ormai defunto, sarà un po' più sottile.

"Il modo migliore per affrontare la questione è stato quello di realizzare la versione migliore per il nostro show", ha aggiunto Helbing. "Per quanto riguarda le easter egg, c'è la versione idealistica: in un fumetto hai tutti questi personaggi a disposizione, quindi puoi avere tutto quello che vuoi. Ma quando si parla di orari, soldi e budget, sarebbe fantastico avere la star di The Flash Grant Gustin, ma non è fattibile. Ci sono domande del genere, e poi c'è la realtà che ti colpisce, e quindi alla fine, come abbiamo discusso, possiamo solo fare quello che possiamo fare, e penso che il modo migliore per onorare quello che è stato fatto per 10 anni fosse quello di sperare che il pubblico lo guardasse e si sentisse soddisfatto".