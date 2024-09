Superman & Lois 4: lo showrunner annuncia un cameo di un importante personaggio dei fumetti DC

Abbiamo recentemente appreso che Superman & Lois tornerà per la sua quarta e ultima stagione un po' prima del previsto, il 7 ottobre, e The CW ha appena condiviso le descrizioni ufficiali delle prime due puntate.

La prima si intitola "The End & The Beginning" e la trama recita: "_Superman (Tyler Hoechlin) è bloccato in una brutale battaglia con il mostro di Luthor; Lois (Elizabeth Tulloch) e i ragazzi corrono contro il tempo per salvare il Generale Lane (Dylan Walsh)". Gregory Smith ha diretto l'episodio scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing.

Il secondo episodio si intitolerà "A World Without", ma la sinossi non offre comprensibilmente alcun approfondimento sull'esito della battaglia dell'Uomo d'Acciaio con Doomsday. Tuttavia, sembra che Lex Luthor sia ancora a piede libero e stia per mettere in atto il suo contorto piano per Smallville. "Lana (Emmanuelle Chriqui) e Sarah (Inde Navarrette) si uniscono alla lotta contro Luthor (Michael Cudlitz), che inizia a muoversi a Smallville. Jordan (Alex Garfin) e Jonathan (Michael Bishop) si scontrano su una decisione importante. Sudz Sutherland ha diretto l'episodio scritto da Katie Aldrin e Kristi Korzec".

Superman & Lois, il trailer della Stagione 4 anticipa una famosa storyline dell'Uomo d'Acciaio

Un cameo di un famoso personaggio DC

Sebbene i produttori di Superman & Lois abbiano dovuto tagliare i costi per assicurarsi che la quarta stagione venisse realizzata (il team creativo è stato ridotto e molti membri del cast stanno facendo apparizioni cameo invece di interpretare ruoli di supporto a tutti gli effetti), sembra che si siano comunque impegnati al massimo.

Locandina di Superman and Lois

TV Line ha recentemente incontrato i co-showrunner Todd Helbing e Brent Fletcher e ha appreso che "c'è un personaggio piuttosto significativo dei fumetti che siamo stati davvero sorpresi di poter usare - ed è abbastanza presto nella stagione. Si sente pronunciare il nome, poi si inizia a sentirlo pronunciare di più e alla fine si vede quel personaggio".

Basata sui personaggi della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, la serie è prodotta da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television, con i produttori esecutivi Greg Berlanti, Todd Helbing, Sarah Schechter, Brent Fletcher e Geoff Johns.

Tra i precedenti regular della serie che torneranno come guest star figurano Dylan Walsh (Sam Lane), Wolé Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons), Inde Navarrette (Sarah), Erik Valdez (Kyle), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang) e Sofia Hasmik (Chrissy). Anche Jimmy Olsen è stato scritturato per lo show. La quarta stagione di Superman & Lois debutterà su The CW con i primi due episodi il 7 ottobre.