Superman: Lex Luthor vuole eliminare Clark Kent e la sua famiglia nel trailer appena rilasciato

L'estate del DCU prende il volo con un nuovo, spettacolare trailer di Superman, rilasciato in concomitanza con l'apertura ufficiale delle prevendite. Il filmato inedito mostra nuove sequenze d'azione, rivelando una minaccia sempre più chiara: Lex Luthor è pronto a eliminare Superman e chiunque sia legato a lui.

Come già successo per altri blockbuster attesi - tra cui I Fantastici Quattro: First Steps - la grande richiesta ha mandato in tilt diversi portali di ticketing, segnale che l'attesa per il nuovo inizio dell'universo DC è altissima.

Nel trailer, Lex Luthor - interpretato da Nicholas Hoult - promette di distruggere l'alieno venuto da Krypton e qualunque essere umano che abbia osato proteggerlo. Sebbene non conosca la vera identità dell'Uomo d'Acciaio, la sua determinazione rende la minaccia più reale che mai.

Superman e Krypto

Le nuove scene mostrano Superman in azione come non mai: voli ad alta quota, scontri ravvicinati e persino un faccia a faccia con Guy Gardner, una delle Lanterne Verdi più riconoscibili dell'universo DC. Si intravedono anche sequenze in cui il supereroe sfrutta la sua iconica vista calorifica e i suoi sensi potenziati.

Questa volta, finalmente, anche David Corenswet - nei panni di Clark Kent/Superman - ha maggiore spazio per esprimere la profondità del suo personaggio, dopo teaser più orientati al cast di supporto.

Il primo capitolo del nuovo DCU firmato James Gunn

Superman è il primo film ufficiale del nuovo universo DC creato da James Gunn e Peter Safran. Diretto dallo stesso Gunn, il reboot si presenta come una combinazione di azione epica, ironia tagliente e un sincero cuore narrativo. Al centro della storia c'è un Superman più giovane, mosso da un ideale puro di giustizia e da una profonda fiducia nell'umanità.

Accanto a Corenswet troviamo Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult come un Luthor carismatico e spietato. Il cast include anche Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock.

Superman arriverà nelle sale di tutto il mondo nell'estate 2025, distribuito da Warner Bros. Pictures.