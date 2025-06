Superman, Lex Luthor sarà una figura chiave del nuovo DCU: lo ha svelato il capo dei DC Studios

Il personaggio di Lex Luthor apparirà anche in altri progetti futuri del DC Universe e non solamente come antagonista di Superman

Mentre manca sempre meno all'uscita nelle sale di Superman, prevista per il prossimo 9 luglio, il co-capo dei DC Studios Peter Safran ha condiviso alcune notizie interessanti riguardanti il futuro del DCU.

Sembra che i fan debbano pensare più in grande per quanto riguarda il personaggio di Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult. A quanto pare, il villain non comparirà solamente nel film su Superman, anche se non ricoprirà quella figura di grande cattivo centrale come lo era stato Thanos per il Marvel Cinematic Universe.

Parlando ai microfoni di Omelete, Safran ha dichiarato: "Lex Luthor è un personaggio molto importante per noi nel DCU, non solo per quanto riguarda i film di Superman".

Peter Safran: "Nicholas Hoult è un Lex Luthor grandioso"

Superman: Nicholas Hoult è Lex Luthor sul set

Safran sembra essersi reso conto di aver detto forse troppo, perché quando Omelete gli ha chiesto ulteriori dettagli, si è chiuso a riccio. Tuttavia, ha continuato a lodare l'interpretazione di Hoult in Superman, affermando che porta un po' più di serietà rispetto all'iconica interpretazione di Gene Hackman del supercattivo.

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

"Ascoltate, io amo Gene Hackman, ma quella era un'interpretazione molto sopra le righe. Nick Hoult ha fatto di Lex Luthor il suo personaggio. È un'interpretazione iconica, grandiosa. È realistico, intelligente, articolato".

Comparso in Action Comics #23, pubblicato nell'aprile del 1940, Lex Luthor ha una storia fumettistica ricca di momenti salienti, tra cui diventare Presidente, ricostruire Gotham durante la Terra di Nessuno, fondare e guidare varie incarnazioni della Legione del Destino, della Banda dell'Ingiustizia e della Società Segreta dei Super Cattivi e, a un certo punto, unirsi alla Justice League. Di seguito una nuova clip da Superman, con al centro il Lex Luthor di Hoult.