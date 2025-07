Superman e il suo legame con Krypto al centro di un'agguerrita polemica online

Il legame tra Superman e Krypto nel film scritto e diretto da James Gunn è al centro di una nuova polemica online che ha preso il via da alcuni commenti compiuti da Matthew Lawrence al San Diego Comic-Con.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter per la promozione della graphic novel The Lawrence Brothers Detective Agency, l'attore ha infatti sostenuto di essere rimasto deluso da quanto mostrato sul grande schermo.

La critica al legame tra Clark e Krypto

Matthew Lawrence ha spiegato che non è riuscito ad amare Superman a causa del modo in cui viene mostrato il rapporto dell'eroe con il simpatico e caotico Krypto: "Sono un enorme amante degli animali. Lavoro nel campo della tutela ambientale. Ho più animali di quanto possa contare, la maggior parte rettili e anfibi, ma nel corso degli anni ho avuto degli incredibili legami con i cani e quello non è il rapporto che volevo vedere".

L'attore ha proseguito la sua critica aggiungendo: "Penso avesse bisogno di più cuore. Aveva bisogno di una maggiore profondità. Era tipo: 'Questo cane. Non mi importa realmente di questo cane'".

Suo fratello Andrew, tuttavia, ha difeso la storia ideata da Gunn sostenendo che Superman sta solo prendendosi cura di Krypto durante l'assenza di Supergirl (Milly Alcock), ma Matthew ha continuato: "Se tu avessi un cane e avessi un vero legame con il tuo cane, non è in quel modo. Avrei voluto vedere quel rapporto perché c'è sempre bisogno di sottolinearlo".

Il dibattito online su Krypto

Online i commenti hanno scatenato un dibattito tra chi difende il modo in cui Superman - di cui potete leggere la nostra recensione- ha portato sul grande schermo Krypto e chi, invece, ritiene che poteva esserci maggiore profondità nelle interazioni tra Clark Kent e il simpatico cane.

Chi difende la storia al centro del film della DC ha ribadito che Krypto non è addestrato e distrugge tutto, ma nonostante tutto Superman rischia la vita per salvarlo. Nel film, inoltre, Clark Kent perde il controllo solo nel momento in cui va da Lex Luthor per sapere dove si trova Krypto che, in più occasioni, dimostra di avere un legame emotivo con il supereroe, rimanendogli ad esempio accanto quando è in difficoltà.

Attualmente i due schieramenti non sembrano aver trovato un accordo e sarà interessante scoprire in che modo il simpatico, e distruttivo, cane di Kara ritornerà sul grande schermo.