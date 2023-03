Superman: Legacy, James Gunn smentisce le indiscrezioni riguardanti il casting del film

Nelle ultime ore sono apparse online delle indiscrezioni riguardanti il casting di Superman: Legacy e James Gunn è intervenuto per smentire le notizie.

James Gunn è tornato a parlare di Superman: Legacy, dopo l'annuncio che ne sarà anche il regista, per smentire delle notizie apparse online riguardanti il casting.

Il filmmaker è dovuto nuovamente intervenire su Twitter per porre fine alla diffusione di false informazioni riguardanti la ricerca dei protagonisti del nuovo film tratto dai fumetti della DC.

Online si era diffusa la notizia che il casting per trovare i protagonisti di Superman: Legacy sarebbe iniziato con l'invio dei dettagli dei ruoli alle varie agenzie. Tra i personaggi di cui i produttori sembravano essere alla ricerca c'erano Clark, Lois e Jimmy. Secondo le indiscrezioni i potenziali attori, di ogni etnia, avrebbero dovuto avere circa venti anni.

James Gunn ha però chiarito su Twitter: "Non è vero. Non abbiamo iniziato a fare il casting andando oltre la realizzazione di alcune liste, e la ricerca non è limitata a persone di venti anni".

Il film Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn, dovrebbe raccontare la storia del percorso compiuto dal supereroe mentre cerca di riconciliare gli aspetti della sua vita legati alle origini kryptoniane con quelli legati agli anni trascorsi sulla Terra come Clark Kent a Smallville, Kansas. Superman incarna la verità, la giustizia e il modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo in cui la gentilezza sembra essere considerata antiquata.