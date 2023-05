Superman: Legacy, James Gunn non confuterà più gli spoiler: 'Sono troppo impegnato con lo storyboard'

James Gunn ha rivelato che non interverrà più su Twitter per confutare gli spoiler che circolano su Superman: Legacy perché al momento 'è troppo impegnato con lo storyboard'.

James Gunn si sta attualmente occupando della stesura dello storyboard di Superman: Legacy e nelle ultime ore ha scelto Twitter per mettere a tacere delle dicerie relative al nuovo film DC, affermando che questa sarà l'ultima volta. All'inizio dell'anno, Peter Safran aveva rivelato qualche dettaglio sulla nuova pellicola, dicendo che non sarebbe stata una storia sulle origini di Superman: "La trama ruoterà attorno al modo in cui Superman bilancia la sua 'eredità kryptoniana' e la sua 'educazione umana'".

"Sto ricevendo un sacco di tweet riguardanti stupidaggini su DC stamattina", ha twittato Gunn. "Ritengo che sia utile ribadire la regola generale di non credere a nulla a meno che non venga da me o da Peter [Safran]. Ma, a meno che non sia particolarmente grave, non mi occuperò di smentire le voci ogni volta."

Gunn è noto per interagire con i fan sui social media, i quali sono attualmente entusiasti del futuro dell'Universo DC. Il regista ha spiegato i tre motivi per cui si sta ritirando dal confutare tutte le voci che circolano tra i fan: "1) Alcune persone inventano bugie per attirare la mia attenzione o ottenere click e non voglio incoraggiare questo comportamento."

"2) Ho letto un centinaio di voci questa mattina. UNA di esse è in parte vera. Quindi non voglio essere utilizzato come strumento per gettare sciocchezze nel fuoco finché non ne arriva una giusta." Infine, James Gunn ha dichiarato: "3) Sto creando le sceneggiature per Superman Legacy e non ho tempo! Buona giornata!"