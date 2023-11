Superman: Legacy, James Gunn commenta i casting dei fan: 'Qualche volta hanno buone idee'

Negli ultimi giorni sono stati annunciati diversi attori nel cast di Superman: Legacy, con James Gunn che ha recentemente ammesso che i casting suggeriti dai fan alcune volte hanno attirato il suo interesse.

Rispondendo alle domande dei fan su Threads, allo sceneggiatore/regista di Superman: Legacy è stato chiesto come decidono quando annunciare cose come nuovi casting per il film, o se a volte non dipenda da loro. Gunn ha risposto: "Beh, a volte si vengono a sapere solo perché le persone lo scoprono attraverso agenzie o altro (e a volte in modo errato!) Altre volte avviene attraverso la nostra pubblicista della DC, che lavora a stretto contatto con me e Peter (Safran)".

A Gunn è stato chiesto se i recenti annunci di casting per Superman: Legacy siano stati formalizzati durante lo sciopero degli attori, cosa che avrebbe infranto diverse regole per i membri della SAG-AFTRA.

Gunn ha chiarito: "Certo che no. Non sarebbe mai successo con nessuna delle parti coinvolte (né attori, né agenti, né studios). Skyler Gisondo, Sara Sampaio e María Gabriela de Faría sono stati tutti scritturati PRIMA dello sciopero. E hanno mantenuto il segreto, cosa che sicuramente è stata difficile".

Infine, a Gunn è stato chiesto cosa pensasse dei "fan cast" dei film prima che gli attori siano ingaggiati. Naturalmente, quando è stato annunciato un nuovo film su Superman, i fan hanno iniziato a teorizzare e a proporre attori per il ruolo dell'Uomo d'Acciaio, Lois Lane, Lex Luthor e altri ancora. Il regista ha aggiunto che tiene d'occhio queste cose, e a volte pensa che abbiano buone idee.

Superman: Legacy, James Gunn svela nuovi dettagli tra cui quando vedremo il costume di David Corenswet

"Quando faccio il casting per un ruolo, a volte vedo che i fan hanno suggerito online persone che io o i miei direttori del casting non abbiamo considerato", ha risposto Gunn. "A volte hanno buone idee, a volte terribili. Tuttavia, non ricordo che questo abbia portato effettivamente al casting di qualcuno".