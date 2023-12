Superman: Legacy, svelate la data di inizio delle riprese e la prima breve sinossi

Le riprese del film Superman: Legacy prenderanno il via nel mese di marzo in vista di un debutto previsto nelle sale americane l'11 luglio 2025.

Il progetto, scritto e diretto da James Gunn, darà il via a una nuova fase del DC Universe e avrà come star l'attore David Corenswet.

L'inizio delle riprese

Il lavoro sul set di Superman: Legacy, secondo quanto riportato da Production List, inizierà il 4 marzo. Le fonti del sito Collider, invece, sostengono che i primi ciak avverranno verso la metà del mese.

Nel cast del film di James Gunn, oltre a Corenswet nella parte di Clark Kent, ci saranno anche Nicholas Hoult che sarà il villain Lex Luthor, e Rachel Brosnahan nei panni della giornalista Lois Lane.

Tra gli interpreti anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner che sarà un membro delle Lanterne Verdi, e Isabela Merced che interpreta Hawkgirl.

Superman: Legacy, James Gunn non userà questa rivoluzionaria tecnologia per il suo film

La sinossi ufficiale, molto breve, dichiara: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."