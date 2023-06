Superman: Legacy, l'interprete dell'uomo d'acciaio potrebbe essere annunciato la prossima settimana

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia secondo cui James Gunn fosse nelle fasi finali dei casting per Superman: Legacy e pronto a chiudere il cerchio. Un nuovo aggiornamento arriva da The Hollywood Reporter secondo cui il nuovo interprete dell'uomo d'acciaio potrebbe essere annunciato la prossima settimana. Ma quali sono i papabili candidati?

David Corenswet, Tom Brittney e Nicholas Hoult hanno effettuato dei test screening sia nei panni di Clark Kent, sia in quelli di Superman. Al momento il favorito sembrerebbe essere David Corenswet, classe 1993. Tra i suoi lavori più noti ci sono House of Cards, The Politician, Hollywood e We Own This City.

Emma Mackey, Phoebe Dynevor e Rachel Brosnahan hanno invece effettuato dei provini per interpretare Lois Lane. E si parla anche dell'arcinemesi Lex Luthor: Alexander e Bill Skarsgård sono stati menzionati come papabili interpreti.

Di cosa parlerà Superman: Legacy?

Il film racconta a storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

Superman: Legacy segnerà l'inizio del nuovo DC Universe sul grande schermo, sarà scritto e diretto da James Gunn, e arriverà nelle sale nel 2025.