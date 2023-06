Superman Legacy: sembra che ci sia un favorito per il nuovo Uomo d'Acciaio

Lo scorso fine settimana si sono svolti i provini per Superman: Legacy, il primo lungometraggio che aprirà il DC Universe firmato da James Gunn e Peter Safran.

Chi sarà l'attore che succederà a Henry Cavill in uno dei ruoli più ambiti nel mondo del cinema? Pare che nel fine settimana abbiano partecipato al casting nomi come quelli di Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney.

Sui social media spicca un nome in particolare tra quelli che abbiamo nominato e che presumibilmente abbiano partecipato al casting; David Corenswet. L'ipotesi più accreditata è quella di un annuncio ufficiale previsto al San Diego Comic-Con, che quest'anno dovrebbe essere orfano dei Marvel Studios, Sony Pictures e Universal.

Classe 1993, David Corenswet dovrebbe essere il favorito per Superman: Legacy. È un attore con una buona dose di esperienza ma sconosciuto al grande pubblico. Tra i suoi credit più noti ci sono House of Cards, The Politician, Hollywood e We Own This City. Alla soglia dei 30 anni potrebbe essere l'interprete ideale per il prossimo Clark Kent.

Per il momento si tratta soltanto di supposizioni e non ci sono conferme ufficiali in merito al casting di Superman: Legacy, che dovrebbe uscire nelle sale nel 2025.