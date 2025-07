Superman, Kevin Feige della Marvel dice la sua: "La fatica da supereroi non esiste, James Gunn l'ha provato"

Il produttore esecutivo e capo dei Marvel Studios Kevin Feige non crede nella cosiddetta "stanchezza da supereroi", quel fenomeno per cui il pubblico si sarebbe stufato dei cinecomic al cinema, causandone quindi il recente calo di incassi al box-office, e come prova ha indicato il Superman di James Gunn.

"Guardate Superman, è chiaro che non è questione di stanchezza da supereroi", ha affermato Feige, convinto che i film tratti dai fumetti siano pronti per giorni migliori. "Adoro che James Gunn ti ci faccia buttare a capofitto. Non conosci Mr. Terrific? Fa nulla, lo imparerai a conoscerlo. È un mondo sviluppato molto bene. E David Corenswet, il nuovo Superman, è stato fantastico".

Feige non ha comunque rimpianti per la sovrabbondanza di prodotti MCU arrivati su Disney+ e nelle sale. È l'unico franchise al mondo che può vantare un incasso di 31 miliardi di dollari. Mentre l'era della Disney guidata da Bob Chapek ha sostenuto una spesa eccessiva di diversi miliardi per i contenuti in streaming, l'era di Bob Iger è stata attenta a correggere la rotta, rendendosi conto che l'eccesso di una cosa buona può certamente danneggiare la prima finestra vitale di qualsiasi film Disney, ovvero le sale cinematografiche.

Superman: David Corenswet in una foto del film

La Marvel voleva ripetere il successo della Infinity Saga

Dall'inizio del MCU fino ad Avengers: Endgame, il secondo film di maggior incasso di tutti i tempi con 2,79 miliardi di dollari, lo studio ha realizzato 50 ore di contenuti in totale. Dopo Endgame e contando anche il prossimo I Fantastici 4: Gli Inizi, l'MCU conta 102 ore realizzate tra film e serie tv. Il numero sale a 127 ore se si contano anche le serie animate.

"Sono sicuramente orgoglioso di questa sperimentazione e dell'evoluzione avuta, e di certo non la cambierei", ha continuato Feige, che considera WandaVision e Loki come i principali successi del MCU su Disney+. "È stato l'incremento sconsiderato di produzioni che sicuramente ha svalutato lo studio e i suoi contenuti".

Il produttore ha spiegato: "Dopo Avengers: Endgame, il piano era 'Cosa fare con questo successo?' La maggior parte della nostra narrazione era stata costruita per il finale di Endgame e pensare al futuro era puramente una questione di 'Beh, cosa facciamo ora con questo successo? Facciamo ancora lo stesso? Credo di sì". Avevamo in programma dei sequel".