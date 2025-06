Superman di James Gunn: svelato il budget milionario e le aspettative al box office

Manca poco all'arrivo in sala del nuovo Superman, primo capitolo dell'universo cinematografico DC firmato da James Gunn. Il film, che debutterà negli Stati Uniti il 9 luglio 2025, vede protagonista David Corenswet nel ruolo dell'iconico supereroe, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor.

Il budget e le previsioni al botteghino per Superman

Oggi, grazie a un report firmato da Umberto Gonzalez per TheWrap, emergono nuovi dettagli sul budget e sulle aspettative finanziarie del progetto. Secondo quanto riportato, Superman ha un budget di circa 225 milioni di dollari, una cifra importante che riflette l'ambizione con cui Warner Bros. sta rilanciando l'intero universo DC.

Superman e Krypto

Fonti vicine alla produzione stimano che il film raggiungerà la soglia di profitto se supererà i 500 milioni di dollari di incassi globali, escludendo entrate secondarie come merchandising e licensing.

Il percorso verso il traguardo, però, non sarà semplice. Il mese di luglio si preannuncia affollato: Jurassic World - La Rinascita debutterà una settimana prima, mentre I Fantastici 4: Gli Inizi arriverà due settimane dopo. Una concorrenza ravvicinata che potrebbe incidere sugli incassi durante le prime settimane di programmazione.

Il cast di Superman si presenta particolarmente ricco e variegato. Oltre ai nomi già noti, il film vedrà la partecipazione di Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e Nathan Fillion in quello di Guy Gardner. Isabela Merced sarà Hawkgirl, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno i genitori adottivi di Clark Kent, Jonathan e Martha. Wendell Pierce vestirà i panni del direttore del Daily Planet, Perry White, e Skyler Gisondo sarà il giovane fotografo Jimmy Olsen. A completare il cast, tra gli altri, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Sara Sampaio, Frank Grillo e María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica, alias L'Ingegnere.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, Superman rappresenta l'inizio del nuovo DC Universe. Dopo il film, la continuity proseguirà con la seconda stagione di Peacemaker, prevista per agosto, mentre il prossimo lungometraggio in arrivo sarà Supergirl: Woman of Tomorrow.