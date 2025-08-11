Superman: James Gunn spiega perché l'Uomo d'acciaio non fa parte ufficialmente della Justice Gang nel DCU

Il regista James Gunn chiarisce che Superman rimane un eroe indipendente e non è formalmente membro della Justice Gang, la squadra di supereroi finanziata da Maxwell Lord nel nuovo DC Universe.

Superman, interpretato da David Corenswet, è uno dei protagonisti del nuovo DC Universe, ma non è un membro ufficiale della Justice Gang, la squadra di supereroi che compare nel film. A spiegare questo particolare ruolo ci ha pensato il regista James Gunn, che ha sottolineato come Clark Kent preferisca mantenere una certa indipendenza, anche se combatte al fianco degli altri eroi quando serve.

Questa scelta narrativa riflette una precisa volontà di caratterizzazione nel nuovo corso del DCU, dove Superman rimane una figura autonoma, distinta da una squadra finanziata da interessi aziendali come quella di Maxwell Lord.

Perché Superman non è un membro ufficiale della Justice Gang secondo James Gunn

Nel film, la Justice Gang è una squadra sponsorizzata dalla potente corporazione di Maxwell Lord e include supereroi come Guy Gardner, Hawkgirl e Mister Terrific. Pur essendo presente nelle azioni collettive, Superman non fa formalmente parte della squadra, e Gunn ha chiarito i motivi di questa scelta. "Ci sono diverse ragioni", ha dichiarato il regista, "ma la principale è che Superman difficilmente si sentirebbe a suo agio in un gruppo promosso da un colosso aziendale. Clark è un tipo indipendente, che non si lega facilmente a interessi esterni".

Superman: Nathan Fillion, Ed Gathegi, Isabela Merced

Questa posizione riflette una caratterizzazione precisa dell'Uomo d'Acciaio come un eroe autonomo, che sceglie di agire per conto proprio quando necessario, pur collaborando con altri in momenti di crisi. È una distinzione importante nel contesto del DC Universe, che apre scenari interessanti per il futuro delle squadre di supereroi.

Come si evolve la Justice Gang e cosa significa per il futuro del DC Universe

La Justice Gang appare come un progetto di squadra giovane e dinamico, che potrebbe rappresentare un primo passo verso la formazione della più iconica Justice League. James Gunn ha anticipato che, anche se Superman non è ufficialmente un membro, potrebbe sempre combattere al loro fianco in battaglie decisive. Tuttavia, l'esistenza di due gruppi separati di eroi potrebbe creare tensioni o competizioni all'interno del DCU.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Con il recente rilancio del franchise e la necessità di distaccarsi dalle controversie legate al passato - tra cui la pesante eredità del film del 2017 e il movimento "#ReleaseTheSnyderCut" - Gunn sta lavorando per dare nuova linfa al progetto, offrendo uno sguardo fresco e moderno ai personaggi.

Il cast stellare e l'approccio unico di James Gunn a Superman

Superman è il primo film dei DC Studios a inaugurare il nuovo corso cinematografico. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor. Il cast include inoltre nomi come Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced, che contribuiscono a dare spessore all'universo narrativo.

James Gunn porta sul grande schermo un Superman guidato da valori di compassione e fede nell'umanità, combinando azione, umorismo e profondità emotiva. La critica ha accolto il film con entusiasmo, definendolo una delle migliori interpretazioni del personaggio degli ultimi anni e un vero rilancio per il franchise DC.