Superman, James Gunn replica ai fan preoccupati per i troppi personaggi nel trailer: "Servono alla storia"

James Gunn è noto per la regia di film con grandi cast nel regno dei fumetti, avendo diretto la trilogia di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad del 2021. Quindi, è ragionevole chiedersi se Gunn adotterà un approccio simile con il suo Superman.

Se speravate in una storia piena di eroi o temevate che l'attenzione venisse distolta da Supes, Gunn ha comunque chiarito che il suo ultimo film non racconterà un'avventura di squadra.

Allo speciale evento stampa con Gunn e Peter Safran, dove i due hanno parlato dei vari progetti in arrivo, il regista ha affrontato la questione dei tanti personaggi di Superman mostrati nel trailer che hanno allarmato i fan, chiarendo chiaramente che l'attenzione sarà concentrata sul Clark Kent di David Corenset.

Chi saranno i veri protagonisti di Superman?

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

"Non penso che non sia un film corale", ha dichiarato Gunn. "Ma riguarda tre personaggi: Superman, Lois [Lane] e Lex [Luthor]. Sono questi i tre personaggi di cui si parla. Tutti gli altri sono al servizio della storia. Anche se il ruolo di Edi Gathegi è piuttosto grande, questi sono i tre principali. E anche Krypto è piuttosto importante, in realtà è come se fosse davvero incentrato su di loro".

Superman: David Corenswet sanguinante nella neve

Il primo trailer di Superman includeva diversi membri della Justice League, come la Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion) e Hawkgirl (Isabela Merced). Ci sono anche altri importanti personaggi DC come il Mister Terrific di Edi Gathegi, a cui Gunn ha accennato, per non parlare di Engineer (María Gabriela de Faría), che potrebbe contribuire a creare un ponte con il prossimo film della DC The Authority. Nonostante ciò, Gunn ha ribadito che "ogni singolo fotogramma del film riguarda la storia di Superman".

Una cosa, però, ci ha tenuto a dirla: Superman sarà diverso dai suoi film sui Guardiani della Galassia: "Si tratta del suo viaggio personale. Non è Guardiani della Galassia. Ogni personaggio ha il suo arco narrativo, perché di solito imposto così qualsiasi storia scrivo, ma si tratta davvero di Superman".