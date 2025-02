Superman: Rachel Brosnahan svela la sua reazione a David Corenswet in costume e le fonti per la sua Lois

Mancano poche ore alla presentazione di un nuovo look di Superman durante il Puppy Bowl di Animal Planet. Nel frattempo, Rachel Brosnahan, la Lois Lane del DCU, ha riflettuto sull'emozionante esperienza di vedere David Corenswet vestire per la prima volta i panni dell'Uomo d'Acciaio.

Le ispirazioni per la sua Lois Lane e il costume di Superman

Durante il suo intervento sul tappeto rosso dei Producers Guild Awards, la Brosnahan ha rivelato che la prima volta che ha visto Corenswet nel suo costume è stato un momento davvero speciale.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

"Quando abbiamo fatto i provini insieme, stavo recitando in uno spettacolo teatrale e dovevo uscire velocemente. Mentre stavo per andarmene, ho bussato alla porta, e lui era lì, in piedi con la tuta da Superman, mentre faceva delle prove", ha raccontato. "Ho pensato: 'Superman è nell'edificio'. È stato un momento davvero elettrico, uno di quei rarissimi momenti. In quel preciso istante ho capito che sarebbe stato David".

Per quanto riguarda la sua interpretazione di Lois Lane, Brosnahan ha spiegato che, pur riconoscendo l'importanza delle interpretazioni precedenti del personaggio, ha scelto di non imitare nessuna di esse. "Ero una grande fan di Smallville e avevo visto Superman & Lois. Sono cresciuta con i film di Donner su Superman, con Christopher Reeve e Margot Kidder", ha detto. "Tuttavia, non volevo rivedere i film troppo vicino all'inizio delle riprese, perché volevamo rendere questi personaggi nostri. Siamo consapevoli però che stiamo costruendo su una base solida, sulle spalle di giganti".

Superman e Krypto

Nonostante la grande responsabilità di interpretare un'icona come Lois Lane, la Brosnahan ha raccontato che l'entusiasmo di James Gunn, regista di Superman, ha reso l'esperienza ancora più speciale. "La cosa straordinaria di questa esperienza è che è stata incredibilmente divertente. Sin dal processo di provino, tutto è stato fatto con uno spirito speciale, e questo è merito di James e Peter Safran. James è un vero appassionato di Superman. È un sogno poter far parte del sogno di qualcun altro", ha spiegato.

Superman, il primo film dei DC Studios sotto la direzione di James Gunn, arriverà nelle sale di tutto il mondo quest'estate grazie alla Warner Bros. Pictures. Il cinecomic vede David Corenswet nel ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult come Lex Luthor.