Superman: James Gunn conferma la fine delle riprese con una foto dal set, David Corenswet festeggia a modo suo

James Gunn ha celebrato la fine delle riprese di Superman pubblicando una foto del cast sul gelido set, seguito dalla star David Corenswet, anche lui in vena di fare baldoria come mostra un breve video.

"E questo è tutto", ha scritto Gunn. "Dio benedica il nostro cast e la troupe il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto. Ho deciso di fare un film su un brav'uomo in un mondo che non è sempre così buono. E la bontà, la gentilezza e l'amore che ho incontrato quotidianamente sul set mi hanno ispirato e mi hanno spinto a proseguire quando mi sentivo troppo esausto per muovermi da solo. Grazie a tutti dal profondo del cuore. È stato un onore. La meta è stata Superman, ma il viaggio è stato costellato di fatica, risate, emozioni, idee e magia che abbiamo condiviso insieme sul set - e per questo sarò per sempre grato".

Il messaggio accompagna una foto del regista col cast, vestiti con abiti da montagna, in posa in un paesaggio innevato. David Corenswet ha pubblicato, invece, un brevissimo video in cui gusta soddisfatto una fetta di torta al cioccolato.

L'arrivo di Superman si fa più vicino

Il nuovo Superman è uno dei principali tasselli del nuovo DC Universe, rilanciato da James Gunn insieme a Peter Safran.

Il film sui supereroi, originariamente intitolato Superman: Legacy, vede protagonista una nuova incarnazione di Superman che ha, stavolta, l'aspetto di David Corenswet. Al suo fianco la star di La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Nicholas Hoult interpreterà il famigerato cattivo di Superman, Lex Luthor, conl'aggiunta di Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner) e Isabela Merced (Hawkgirl).

Will Reeve, figlio del defunto interprete di Superman Christopher Reeve, comparirà in un cameo interpretando un reporter televisivo.

Superman arriverà nei cinema a luglio 2025.