Superman: James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese

James Gunn è letteralmente disgustato dal trailer fan-made realizzato con l'AI mostrato sulla tv francese France 2 nel weekend. Il regista ha risposto alla clip condivisa online in modo semplice e diretto, twittando tre faccine che vomitano.

La clip in questione non è più disponibile su France 2, ma è stata condivisa ripetutamente sui social media, perfino dallo stesso James Gunn nella sua risposta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La battaglia di James Gunn contro l'AI

Il regista della saga dei Guardiani della Galassia da tempo ha intrapreso la sua personale crociata contro l'uso dell'AI, in particolare quando si tratta di immagini e video generati dall'intelligenza artificiale ispirati al suo lavoro. A marzo, James Gunn ha "distrutto" una foto generata dall'intelligenza artificiale che mostrava l'attore David Corenswet nei panni di Superman prima che qualsiasi foto ufficiale fosse stata condivisa in un post di Threads.

"Vediamo. Può l'uomo a sinistra scattare una foto con in mano una cosa nera amorfa mentre guarda attraverso un obiettivo tappato dalla visiera del berretto? Può il busto dell'uomo a destra superare il fianco destro e può essere così stupido da indossare i pantaloni con la coulisse dietro?" ha commentato il regista. "Le mani di David Corenswet sono fatte di cera senza ossa o vene? E i mutandosi di Superman sono lavorati a maglia? Fatevi queste domande e sono certo che sarete in grado di rispondervi da soli".

L'uscita di Superman è fissata per il luglio 2025. Per quanto riguarda l'arrivo del vero trailer, James Gunn ha dichiarato a Comicbookmovie: "Non abbiamo ancora un trailer. Non uscirà tra moltisssimo tempo, ma non sarà neppure immediato."