Superman: James Gunn conferma che il casting per l'erede di Henry Cavill non è ancora iniziato

James Gunn ha voluto chiarire alcune indiscrezioni apparse online, svelando che il casting per il prossimo film di Superman non è ancora iniziato.

Il futuro di Superman nel DC Universe non è ancora stato deciso e James Gunn ha voluto chiarire le indiscrezioni riguardanti il casting dopo l'addio all'iconico ruolo di Henry Cavill.

Online, negli ultimi giorni, erano infatti emersi dei possibili nomi del prossimo interprete di Clark Kent, notizie tuttavia apparentemente infondate.

James Gunn, a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran, ha infatti dichiarato online: "Nessuno è ancora stato scelto come Superma. Il casting, come accade quasi sempre con me, accadrà dopo che lo script sarà finito o vicino alla sua conclusione, e attualmente non lo è".

I fan del supereroe dovranno però ancora attendere a lungo: "Annunceremo alcune cose tra non molto, ma il casting di Superman non sarà tra quelle".

Superman: Warner Bros. stava cercando di sostituire Henry Cavill fin dal 2018

I nuovi responsabili del DC Universe stanno delineando i prossimi 10 anni dei progetti cinematografici, televisivi e legati ai videogiochi tratti dai fumetti.

Tra le conferme, tuttavia, ci sono le assenze di Black Adam 2 e di Wonder Woman 3 tra i progetti che verranno prodotti.

Gunn sta attualmente scrivendo il nuovo lungometraggio dedicato alle avventure di Superman e la storia portata sul grande schermo dovrebbe essere ambientata negli anni precedenti agli eventi al centro dei film con star Henry Cavill.