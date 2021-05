Blade e Superman: Marvel e Warner Bros stanno cercando un regista nero per i due progetti

Marvel Studios e Warner Bros sembra siano in competizione per aggiudicarsi il miglior regista per i nuovi dedicati a Blade e Superman.

Il sito di The Hollywood Reporter ha infatti riportato la notizia che alcuni filmmaker hanno incontrato i responsabili di entrambi gli studios che sono alla ricerca della persona giusta a cui affidare i propri progetti.

Star Wars: Il Risveglio della Forza: J.J. Abrams sul set dà indicazioni a uno degli attori

Un articolo del magazine dichiara: "Warner e DC hanno deciso di assumere un regista nero per realizzare la prima versione cinematografica delle avventure dell'eroe con protagonista un attore di colore, e una fonte ha sostenuto che affidare la regia a J.J. Abrams sarebbe una scelta 'stonata'".

La ricerca è però complicata dalla concorrenza: "La ricerca del regista sta mettendo in contrapposizione DC e Marvel. Mentre il team della Warner cerca di individuare a chi affidare la guida di Superman, Marvel è alla caccia di un filmmaker per Blade e sta esaminando la stessa lista".

Black Panther: il regista Ryan Coogler con Chadwick Boseman sul set

The Hollywood Reporter si chiede però quali siano le esigenze dei produttori: "Che tipo di filmmaker vogliono Bad Robot e Warner? Un regista esordiente o alle prime esperienze che può essere sostenuto da Abrams, il quale sa come gestire titoli di successo e franchise? O un filmmaker già affermato come Barry Jenkins o Ryan Coogler?".

Mahershala Ali sarà invece il protagonista di Blade e a scrivere la sceneggiatura sarà Stacy Osei-Kuffour. Marvel aveva impiegato sei mesi per trovare la persona giusta a cui affidare il compito di firmare lo script e per ora lo studio non ha ancora scelto chi sarà impegnato dietro la macchina da presa.