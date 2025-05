Superman, James Gunn anticipa l'uscita del nuovo trailer: "Il film è quasi pronto"

Il regista ha entusiasmato i fan con la notizia dell'imminente pubblicazione delle nuove immagini del film, ormai in dirittura d'arrivo.

Mancano pochi mesi all'uscita nelle sale cinematografiche di Superman, il nuovo atteso film del DC Universe diretto da James Gunn, con protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan.

Il cinecomic non racconterà le origini di Superman ma seguirà Clark Kent agli inizi del suo percorso e della sua carriera, con tutte le sfide e i problemi che troverà sulla sua strada.

Le anticipazioni di James Gunn

In attesa dell'uscita del film, negli ultimi mesi DC ha pubblicato diverso materiale, dal teaser trailer allo spot tv da un'anteprima più lunga sul progetto ad un video del backstage.

Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di Superman

I fan, tuttavia, sono particolarmente impazienti e su Threads un utente ha chiesto a Gunn se il lavoro sul film fosse al 90%. Ecco la risposta del regista:"Oh, più di così. Stiamo solo finendo qualche effetto visivo e il missaggio audio. Sì, il montaggio è quasi al completo, è quello che si chiama 'latched'. Cioè è sostanzialmente bloccato, ma sposterò qualche taglio qua e là man mano che arrivano gli effetti visivi o la musica".

James Gunn si conferma uno dei registi più aperti alla condivisione con il proprio pubblico e spesso utilizza i social per aggiornare sui suoi progetti in corso o scambiare opinioni con i fan.

La storia di Clark Kent nel Superman di James Gunn

Il cuore del nuovo film di Superman, il primo grande progetto del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, ruoterà intorno a temi come idealismo e cinismo: Superman cercherà di incarnare valori come verità, gentilezza e giustizia in un mondo che considera tutto questo superato.

Primo piano di David Corenswet in Superman

Il cast è composto da David Corenswet (Clark Kent/Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho) e María Gabriela de Faría (The Engineer).