Superman di James Gunn: annunciata la data di uscita digitale

Il debutto digitale di Superman diretto da James Gunn potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Dopo le speculazioni che indicavano una possibile uscita in digitale a metà agosto, una fonte affidabile suggerisce che il film sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio digitale a partire da martedì 26 agosto, poco più di un mese dopo il lancio nelle sale cinematografiche.

Sebbene Warner Bros. non abbia ancora confermato ufficialmente questa data, la notizia arriva da When to Stream, un tracker di streaming noto per la sua precisione nelle previsioni di uscite PVOD (Premium Video On Demand).

Una volta disponibile in formato digitale, Superman sarà acquistabile o noleggiabile sulle principali piattaforme di streaming come Apple TV, Prime Video, Fandango at Home e YouTube. Questo passaggio rappresenta un momento importante per il film, che, dopo il successo in sala, si appresta a raggiungere un pubblico ancora più vasto attraverso il digitale.

Il successo al botteghino e le previsioni per l'incasso mondiale

Fino ad oggi, Superman ha superato i 325 milioni di dollari al botteghino nazionale. Gli esperti del settore stimano che l'incasso globale possa aggirarsi intorno ai 600 milioni di dollari, anche se questa cifra potrebbe risultare ottimistica qualora l'uscita digitale anticipasse i tempi. Il grande riscontro ottenuto in sala testimonia l'interesse del pubblico per questo reboot del DCEU, che ha portato un nuovo volto e una nuova energia a un personaggio iconico.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Il film vede nel ruolo di Clark Kent, alias Superman, David Corenswet, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor. A completare il cast ci sono Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion come Guy Gardner, Edi Gathegi in quelli di Mr. Terrific e Anthony Carrigan come Metamorpho. I genitori di Clark, Ma e Pa Kent, sono interpretati rispettivamente da Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Inoltre, Milly Alcock debutta come Supergirl, introducendo così un personaggio che avrà un ruolo importante nel futuro universo DC con il film La Donna di Domani.

La pellicola offre un ritratto unico del supereroe originale, mescolando azione epica, umorismo e passione. James Gunn propone un Superman animato da una fede incrollabile nella bontà dell'umanità, capace di ispirare e proteggere in un mondo spesso complesso e difficile. Questa nuova visione del personaggio punta a rinnovare l'interesse del pubblico per il DCEU, offrendo al tempo stesso una storia avvincente e ricca di valori positivi.