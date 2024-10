Superman, James Gunn aggiorna sulla produzione: "Abbiamo già un primo montaggio"

Dite quello che volete di James Gunn, ma non si può negare che sia uno dei registi che lavora più duramente e con la massima precisione e organizzazione.

Le riprese di Superman sono terminate ufficialmente lo scorso luglio e subito dopo Gunn ha iniziato a lavorare alla seconda stagione di Peacemaker. Ora, il regista e boss dei DC Studios ha confermato che un primo montaggio del reboot del DCU è stato completato, anzi sarebbe pronto già da un bel po'.

Sebbene sia un buon segno che la post-produzione procede senza intoppi, alcuni sembrano essere un po' confusi da questo nuovo aggiornamento. Un "assembly cut" è un primo montaggio molto approssimativo di un film che dà al regista un'idea di come sarà la versione finale. Spesso il processo inizia mentre il film è ancora in fase di riprese e segna solo l'inizio del processo di montaggio. In altre parole, c'è ancora molto lavoro da fare.

Tuttavia, questo sviluppo ha portato a speculazioni sul fatto che alcune riprese di Superman potrebbero essere pronte per essere proiettate molto presto. Gunn ha recentemente indicato che l'arrivo di un primo trailer di Superman potrebbe non essere troppo lontano, ma se dovessimo tirare a indovinare, diremmo che il primo vero sguardo al film non sarà pubblicato prima del CinemaCon del prossimo marzo.

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/L'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho.

Sara Sampaio sarà l'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, mentre è stato confermato il debutto della Supergirl di Milly Alcock prima del suo film standalone, Woman of Tomorrow.