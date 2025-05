Superman, Isabela Merced svela nuovi dettagli su Hawkgirl: "È scontrosa, ma ha le sue buone ragioni”

L'attrice interpreterà Hawkgirl nel nuovo Superman di James Gunn, in arrivo nell'estate 2025. Il personaggio avrà una storia tormentata e complessa, come svelato dalla stessa Merced durante un'intervista.

Tra i personaggi più enigmatici dell'universo DC c'è senza dubbio Hawkgirl, la cui storia affonda le radici nell'antico Egitto e si intreccia con quella di Hawkman in un ciclo eterno di morte, amore e rinascita. Nella nuova versione cinematografica firmata James Gunn, sarà Isabela Merced a portare in scena il personaggio nel film Superman, in arrivo nei cinema a luglio 2025.

Durante un episodio del DC Studios Showcase Official Podcast, l'attrice ha offerto uno sguardo inedito sul suo ruolo, rivelando dettagli intriganti sull'origine della sua Hawkgirl: "Kendra si è reincarnata in un'aliena, e conserva tutti i ricordi delle sue vite passate", ha spiegato Merced. "È una storia davvero profonda e complicata, quasi disturbante. Mi chiedo come verrà affrontata nel film".

Hawkgirl secondo Merced: consapevolezza, traumi e ironia

Merced ha descritto il suo personaggio come "un po' scontroso", ma con motivazioni profonde: "Porta dentro di sé secoli di esperienze, errori e dolori. Ogni luogo in cui va, ogni azione che compie, è influenzata dal suo passato. Ma è anche quello che la rende interessante".

Superman: Legacy, una foto del cast

L'attrice ha aggiunto che il tocco registico e narrativo di James Gunn porterà leggerezza e consapevolezza anche nelle parti più cupe: "L'umorismo, l'autocritica, fanno parte del modo in cui interpreta questo mondo. È anche quello che mi permette di alleggerire un po' tutto il carico emotivo".

A differenza di alcune versioni precedenti del personaggio, la Hawkgirl di Superman sembra essere completamente consapevole delle sue reincarnazioni, e questo lascia intuire che anche il suo compagno Hawkman potrebbe fare la sua comparsa nel futuro del nuovo DCU. La possibilità di un loro ricongiungimento alimenta ulteriormente l'attesa dei fan.

Superman, in uscita l'11 luglio 2025, sarà il film che inaugura ufficialmente il primo capitolo del nuovo universo narrativo DC, intitolato Gods and Monsters. James Gunn ne è regista e sceneggiatore, e ha riunito un cast di volti noti e nuove promesse.

David Corenswet sarà il nuovo Clark Kent, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult come Lex Luthor. Al loro fianco vedremo anche Nathan Fillion (Lanterna Verde/Guy Gardner), Edi Gathegi (Mister Terrific) e naturalmente Isabela Merced nel ruolo di una Hawkgirl pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.