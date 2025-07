Superman incassa oltre 21 milioni di dollari nelle anteprime USA: record per James Gunn, bene anche l'Italia

Se il buongiorno si vede dal mattino, James Gunn ha di che festeggiare. Nelle sale italiane Superman è approdato due giorni fa, il 9 luglio, mentre nel Nord America uscirà oggi. Ma un segnale pià che positivo dal mercato statunitense arriva dalle anteprime, che segnano un incasso di oltre 21 milioni, come svela Deadline.

Finora il pubblico americano sembra aver apprezzato il cambio di visione - meno cupa e più gioiosa, ma anche dichiaratamente politica - impresso da James Gunn sul suo Uomo d'Acciaio. Su Rotten Tomatoes Superman vanta un punteggio del 95% da parte del pubblico che scende all'82% quando si tratta della critica. È il miglior punteggio di pubblico su Rotten Tomatoes di sempre per un film di Superman, persino migliore del film originale di Richard Donner del 1978 (86%).

Il dato dell'anteprima di Superman include gli incassi delle proiezioni di martedì sera per gli abbonati di Amazon Prime, pari a 2,8 milioni di dollari, più le anteprime che precedono l'uscita ufficiale prevista per oggi.

Il supercane Krypto

Il botteghino italiano

Come rivela Cinetel Superman sembra aver catturato l'interesse del pubblico italiano debuttando in prima posizione mercoledì 9 luglio con un incasso di 431.211 euro e 55.903 spettatori. Il cinecomic DC è stato distribuito in 417 sale e ha segnato un media per sala di 1.034 euro. Numeri in linea con gli incassi de L'uomo d'acciaio di Zack Snyder che, nel 2013, esordì con 425.760 euro nel primo giorno per poi terminare il weekend a oltre 1,8 milioni.

Ieri la pellicola interpretata da David Corenswet ha incassato altri 272.176 euro e totalizzato altre 35.629 presenze, per un incasso totale di 711.672 euro.

I record infranti da James Gunn

La vestizione di del Superman di David Corenswet

Si profila da record il nuovo sguardo del regista James Gunn sull'eroe proveniente da Krypton, di cui parliamo approfonditamente nella nostra recensione di Superman. Innanzi tutti gli incassi delle anteprime americane superano i 17,5 milioni di dollari di Guardiani della Galassia Vol. 3 (118,4 milioni di dollari in 3 giorni), diventando il miglior incasso nelle anteprime per Gunn, nonché il miglior incasso nelle anteprime del 2025, superando il reboot Disney Lilo & Stitch (14,5 milioni di dollari, 146 milioni di dollari in 3 giorni di apertura) e Captain America: Brave New World (12 milioni di dollari, 88,8 milioni di dollari in 3 giorni).

Superman e Lois Lane

Dando uno sguardo ai social media, la società di analisi RelishMix ha registrato un passaparola positivo in vista dell'uscita in sala, con YouTube, TikTok, X, Instagram e Facebook che esplodono di interazioni sul film di James Gunn generate da 953,8 milioni di utenti. +20% rispetto alla copertura dei film di genere supereroistico prima della loro uscita. Questa copertura supera quella di Guardiani della Galassia Vol. 3 (709,7 milioni), The Batman (631,7 milioni), Joker: Folie a Deux (567 milioni) e non è lontana da Deadpool e Wolverine (1,15 miliardi).

Secondo RelishMix, "il tono esuberante e la dedizione ai personaggi stanno conquistando molti fan. Sui social leggiamo frasi come 'Un film tratto da un fumetto che non si vergogna di essere un fumetto è qualcosa di cui avevamo disperatamente bisogno', e 'I trailer che abbiamo ricevuto per questo film mi hanno dato delle belle sensazioni... questo Superman sembra giusto'. Dopo la sua popolarissima trilogia dei Guardiani della Galassia per la Marvel, James Gunn alla regia sta ispirando molta fiducia. 'James Gunn farà una bella figura con noi fan della DC per una volta'. La nostalgia è forte in questo film, catturando il cuore dell'originale del 1978: 'Il suo look mi ricorda il Superman di Reeves', e 'Gli attori sono fantastici. E la colonna sonora è un remix del vecchio tema. Prendete i miei soldi ora'".