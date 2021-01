Superman: Henry Cavill in trend su Twitter grazie alle richieste dei fan di un nuovo film

Henry Cavill è ancora ufficialmente l'interprete di Superman nell'universo cinematografico tratto dai fumetti della DC e nella giornata di ieri i fan hanno portato il suo nome a diventare uno dei trend su Twitter grazie alla richiesta di continuare la storia di Clark Kent sul grande schermo.

L'attore ha più volte espresso il suo desiderio di tornare a indossare l'iconico costume per proseguire il racconto del supereroe, tuttavia attualmente non sembra esserci alcun progetto concreto in fase di sviluppo da parte della Warner.

Nel 2013 l'attore Henry Cavill ha debuttato nell'iconico ruolo in occasione del film L'uomo d'acciaio e ha poi ripreso la parte in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League .

Nella versione originale ideata dal regista Zack Snyder che arriverà tra qualche mese nel 2021 i fan potranno vedere la star britannica in scene totalmente inedite e questo potrebbe forse dare nuova forza alle richieste di un nuovo capitolo cinematografico completamente dedicato alle avventure di Superman.

Nella giornata di ieri un tweet in cui si chiedeva di condividere il messaggio se si voleva Henry Cavill nuovamente nel ruolo di Superman ha dato il via a innumerevoli post a favore dell'ipotesi di un suo ritorno nell'universo della DC.

Molte persone hanno sostenuto che la star sia il migliore interprete del ruolo, altre hanno condiviso video, reazioni e lodi nei confronti dell'interpretazione di Cavill e l'hashtag #HenryCavillSuperman è così diventato trend online.

Ecco alcuni dei messaggi: