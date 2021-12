Superman: Henry Cavill è disposto a indossare lo slip rosso sopra al costume (VIDEO)

Henry Cavill ha interpretato Superman nel mondo cinematografico DC, cominciando con L'Uomo d'Acciaio, ma il suo costume non rispecchiava totalmente quello originale del supereroe, come gli ha fatto notare Stephen Colbert nel suo The Late Show.

Durante l'intervista, il presentatore Stephen Colbert ha proposto l'idea di aggiungere al nuovo costume di Henry Cavill anche il famoso slip rosso, quello che il protagonista dei fumetti e delle serie cult indossava. La star di The Witcher, all'inizio titubante, si è poi fatta convincere di fare in futuro una cosa del genere, se dovesse di nuovo interpretare il supereroe in qualche film:

_ "Mi piace il mio costume, pensavo fosse molto bello. Tuttavia se dovesse capitarmi di nuovo, sarei sicuramente aperto all'idea di fare dei ritocchi, aggiungendo le mutande rosse in qualsiasi forma"_.

Superman, Henry Cavill sul nuovo film: "È un supereroe che va oltre il colore della pelle"

A parte gli scherzi, Henry Cavill vorrebbe davvero tornare nei panni di Superman, come ha affermato in una recente intervista con Collider:

"Mi piacerebbe poter interpretare il Superman che tutti conosciamo nei fumetti, come continuazione del suo sviluppo. Sarebbe l'opportunità per raccontare molte storie interessanti, ci sono molte opportunità per raccontare com'è vivere come lui. Quando devi salvare tutti, quanto può essere difficile per lui? Questa è una bella linea che si potrebbe seguire"

Nell'attesa di poter tornare come Superman, Henry Cavill è impegnato in diversi progetti cinematografici e televisivi: il reboot dell'action-fantasy, Highlander, diretto dal regista di John Wick, Chad Stahelski, nei panni di Sherlock Holmes nel sequel Netflix, Enola Holmes 2 e sarà protagonista dello spy-movie di Matthew Vaughn, Argylle.