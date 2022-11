Superman: Henry Cavill potrebbe non aver ancora stretto il nuovo accordo con DC Studios

Il sito The Wrap sostiene che fonti vicine ai DC Studios hanno confermato che Henry Cavill non ha ancora rinnovato il suo accordo e potrebbe non ottenere un sequel di L'uomo d'acciaio.

Henry Cavill ha confermato che riprenderà il ruolo di Superman sul grande schermo, ma il sito The Wrap sostiene ora che l'attore non abbia ancora raggiungo l'accordo con lo studio.

Le nuove indiscrezioni sarebbero emerse da una fonte vicina a DC Studios e Warner Bros Discovery, tuttavia per ora i portavoce dell'attore non hanno voluto commentare.

Il sito americano sostiene che "numerosi insider che sono a conoscenza della situazione, nonostante sia stata riportata in precedenza la notizia che era in corso la ricerca di uno sceneggiatore, hanno confermato che in realtà non c'è alcun sceneggiatore o regista coinvolto in un possibile sequel delle avventure di Superman e attualmente non c'è nessun accordo formale con Henry Cavill per il suo ritorno".

The Wrap ha inoltre aggiunto che James Gunn e Peter Safran, ora a capo di DC Studio, stanno pianificando i loro progetti futuri riguardanti il DCU e non c'è quindi alcuna conferma riguardante i prossimi progetti che saranno realizzati.

Il sequel di L'uomo d'acciaio non sarebbe quindi ancora confermato e bisognerà attendere per scoprire quali saranno le prime decisioni prese da Gunn e Safran.

Cavill, tuttavia, dovrebbe apparire nel sequel di Black Adam, ma potrebbe non ottenere un nuovo lungometraggio da protagonista.