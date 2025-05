Superman: le foto delle action figure svelano l'identità di uno dei villain

Il 9 luglio arriverà nei cinema italiani Superman, il nuovo film del DC scritto e diretto da James Gunn, e le immagini del merchandise hanno svelato l'identità di uno dei villain che saranno coinvolti nella storia.

Nel trailer si era infatti cercato di mantenere il segreto riguardante i nemici che Clark Kent dovrà affrontare, ma online delle foto hanno scatenato i commenti dei fan.

Gli spoiler sul villain di Superman

In base alle immagini delle action figure prodotte in vista della distribuzione di Superman nelle sale, il villain contro cui il protagonista dovrà lottare è Ultraman.

Nel video diffuso da Warner Bros e DC, tuttavia, il costume del personaggio sembrava essere nero, mentre il merchandise mostrano chiaramente l'uso del viola e del grigio.

Attualmente il nome dell'interprete del personaggio, inoltre, è ancora avvolto dal mistero.

Chi è Ultraman

Ultraman, tra le pagine dei fumetti, è una versione alternativa malvagia di Superman e vive su Terra-3, dove è leader di un gruppo criminale e ottiene i suoi poteri grazie alla Kryptonite. Per ora non è stato svelato se anche nella versione cinematografica questi dettagli verranno mantenuti o si offrirà una versione diversa del personaggio.

Il ritorno di Superman

A produrre il ritorno del supereroe sono Peter Safran e James Gunn, responsabili dei DC Studios.

Gli interpreti della nuova avventura di Superman è composta da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte di Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").