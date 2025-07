Superman: la Fortezza della Solitudine ha richiesto sei mesi di progettazione e 16 settimane di lavorazione

La scenografa di Superman, Beth Mickle, ha impiegato sei mesi per progettare la casa dell'Uomo del Domani, la Fortezza della Solitudine, e ci sono volute altre 16 settimane per costruire materialmente l'imponente set che vediamo poi ritratto nel film appena uscito nelle sale.

James Gunn voleva un set pratico per il luogo in cui il supereroe si ritira, e non qualcosa creato con la computer grafica o la produzione virtuale. Mickle, che aveva già lavorato con Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 3, ha definito la Fortezza uno dei suoi set più impegnativi.

"Abbiamo sentito una forte pressione per rendere omaggio all'originale e per rendere felice il pubblico", ha dichiarato a Variety. Nei film di Richard Donner, un cristallo di ghiaccio veniva gettato nel terreno e una struttura cristallina cresceva dal terreno. Pur onorando ciò che è stato fatto in precedenza, Mickle ha voluto anche iniettare qualcosa di nuovo nell'immaginare come sarebbe stato il set.

Com'è stata concepita la nuova Fortezza della Solitudine

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

Gli esterni della fortezza sono stati girati alle Svalbard, un arcipelago norvegese situato tra la Norvegia e il Polo Nord, il cui terreno ghiacciato è stato l'ambientazione perfetta per il forte di ghiaccio. Mickle ha ammesso: "Costruirla è stata una sfida enorme. Abbiamo realizzato 242 cristalli giganti, tutti veri". L'unica interazione con la computer grafica, dice, è stata quella di creare il movimento della fortezza quando si erge dal basso del ghiaccio.

Superman: David Corenswet nella Fortezza della Solitudine

"I cristalli erano fatti di resina", ha aggiunto. "Tutta la resina che esisteva sulla costa orientale nel 2023, l'abbiamo comprata. Era più economico che realizzare un set in CGI". All'interno della base segreta di Superman ci sono i robot, che vengono chiamati con i loro rispettivi numeri. Questi ultimi, quindi, curano il protagonista esponendolo ai raggi solari. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Superman.

Anche il "cruscotto del computer" e tutti i cristalli dietro di esso, insieme al pavimento, sono stati costruiti fisicamente. Mickle ha ricordato il giorno in cui David Corenswet ha visto il set per la prima volta. "Non c'era nessuno perché dovevano girare una scena in esterna. Mi sono girata e ho visto David che saliva le scale con il suo lungo mantello rosso". Ha aggiunto: "Si è avvicinato, è stato molto gentile e si è complimentato per il set".