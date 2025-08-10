Superman è il film sull’Uomo d’Acciaio più visto nella storia del botteghino USA, nuovo sguardo a Supergirl

Superman ha conquistato un nuovo primato: è ufficialmente il film dell'Uomo d'Acciaio con il più alto incasso di sempre negli Stati Uniti. In pochi mesi ha superato i risultati ottenuti da titoli storici come Superman, L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Si tratta di un traguardo importante per il nuovo corso del DC Universe, segnando un ritorno in grande stile del supereroe sul grande schermo. La pellicola, diretta da James Gunn, ha saputo unire azione, emozione e umorismo, offrendo al pubblico una versione di Superman più umana e vicina alle persone, pur restando fedele all'epicità del personaggio.

James Gunn anticipa una Supergirl dal passato oscuro

In occasione di questo record, Gunn ha condiviso anche un nuovo sguardo a Supergirl, interpretata da Milly Alcock. Il regista ha spiegato che la kryptoniana avrà un vissuto molto diverso da quello di suo cugino Superman. "È un disastro. È un vero disastro", ha raccontato Gunn, anticipando che Kara Zor-El ha avuto un'infanzia segnata da dure prove, a differenza di Clark Kent, cresciuto con due genitori amorevoli e un'infanzia serena. Questa differenza di background avrà un ruolo chiave nella costruzione del personaggio e nelle dinamiche con Superman.

Un nuovo Superman per il DC Universe

Primo lungometraggio targato DC Studios ad approdare nei cinema nell'era Gunn-Safran, Superman segna un nuovo inizio per il franchise. L'interpretazione di David Corenswet ha convinto pubblico e critica, grazie a un approccio che combina la forza del supereroe alla compassione e alla fede incrollabile nell'umanità. Nella nostra recensione, il film è stato definito come il miglior cinecomic degli ultimi anni, con una narrazione che punta al cuore e all'emotività.

Al fianco di Corenswet troviamo Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult come Lex Luthor, in un cast che promette di essere centrale anche nei futuri capitoli del DCU.