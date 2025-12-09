Superman è il film più popolare del 2025 su IMDb, Nicholas Hoult si sbilancia sul sequel: "È fantastico"

La pellicola di James Gunn che ha dato il via al DC Universe al cinema è ufficialmente il film più popolare sul noto portale online, mentre l'interprete di Lex Luthor ha parlato del sequel in arrivo nel 2027

Superman è stato il film più popolare del 2025 su IMDb. Basato sulle visualizzazioni di pagina dei suoi oltre 250 milioni di utenti, il reboot dei DC Studios ha battuto ogni altra uscita dell'ultimo anno, segno evidente che il film e il suo cast hanno generato moltissimo interesse e curiosità.

Il film di James Gunn ha mantenuto le promesse agli occhi di critica e pubblico, incassando ben 616,7 milioni di dollari al box office e rilanciando un franchise che ora ha un sequel in arrivo nel 2027, spin-off dedicati a personaggi molto amati come Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) e Mister Terrific (Edi Gathegi), e la sua prossima grande uscita, Supergirl, prevista per giugno.

In generale, è stato un anno positivo per Warner Bros., che occupa le prime quattro posizioni della classifica con Weapons, l'horror di Zach Cregger, I Peccatori di Ryan Coogler e Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, tutti subito dopo il film con protagonista David Corenswet. Il resto della lista è composto principalmente da sequel e titoli da franchise, fatta eccezione per Frankenstein di Guillermo del Toro e F1: Il film di Joseph Kosinski. Di seguito la Top 10.

La Top 10 dei film più popolari del 2025 su IMDb

Nicholas Hoult anticipa: "Man of Tomorrow sarà fantastico"

Variety ha recentemente intervistato l'attore britannico e gli ha chiesto cosa significhi aggiungere il proprio contributo all'eredità di Lex Luthor sullo schermo. "Ci sono stati così tanti attori meravigliosi che hanno interpretato Lex", ha esordito Hoult.

"Quindi mi sento onorato di essere un altro, un altro nome aggiunto a quella lista". "E adoro il modo in cui scrive James Gunn, come vuole rappresentare quel personaggio e farlo evolvere in futuro", ha continuato. "Perciò mi sembra di essere in buone mani con lui, ed è un personaggio che mi piace davvero interpretare. Mi rende felice".

Sebbene Hoult abbia evitato di condividere dettagli specifici su Man of Tomorrow, ha anticipato che la sceneggiatura di Gunn per il sequel di Superman è "fantastica". L'attore arriverà sul set per iniziare le riprese in aprile. L'uscita del sequel di Superman è prevista per il 9 luglio 2027.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Quando esce il trailer di Supergirl?

Qualche giorno fa, un enigmtico video di dieci secondi ha annunciato l'arrivo imminente del primo trailer della pellicola, nuovo cinecomic DC Comics che vedrà protagonista la star de Il trono di spade Milly Alcock.

Secondo quanto anticipato, il trailer dovrebbe debuttare in streaming questa settimana. Gli scooper indicano giovedì come possibile data, dopo un lancio in anteprima riservato alla stampa avvenuto nei giorni scorsi. Supergirl, diretto da Craig Gillespie, ha una data d'uscita fissata al 26 giugno 2026.