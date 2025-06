Superman: eliminate diverse battute a sfondo sessuale dal film, novità anche per Teen Titans

Secondo alcune fonti affidabili, Superman avrebbe subito un alleggerimento nei toni più spinti. Intanto emergono nuovi dettagli su quale Robin vedremo in Teen Titans.

Con l'attesa per Superman di James Gunn in costante crescita, sembrano ormai superati i rumor negativi legati alle prime proiezioni di prova. Il film, che segnerà il debutto ufficiale del nuovo DC Universe, avrebbe subito alcune modifiche recenti, sia a livello di montaggio che di colonna sonora.

Tra i cambiamenti più chiacchierati, pare ci sia stata una riduzione delle battute a sfondo sessuale presenti nel film. Dopo alcune indiscrezioni emerse nei mesi scorsi - tra cui una scena d'amore tra Eve Teschmacher e Jimmy Olsen - nuove voci riportano che Gunn avrebbe deciso di limare il tono più adulto di alcuni momenti.

La notizia arriva dal noto insider MyTimeToShineH, secondo cui molte battute esplicite sarebbero state rimosse in fase di editing. Un dettaglio rilevante se consideriamo che i precedenti progetti DC firmati da Gunn, come The Suicide Squad o Peacemaker, erano tutti destinati a un pubblico maturo (rating R), mentre Superman punta a mantenere la classificazione PG-13.

Gunn potrebbe quindi aver scelto un approccio più sobrio, in linea con il carattere iconico e ispirazionale del personaggio.

Teen Titans: quale Robin ci sarà?

Intanto, anche il progetto Teen Titans entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, la scelta su quale Robin apparirà nel film dipenderà dall'ordine d'uscita tra Teen Titans e The Brave and the Bold.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Se il film sui giovani eroi DC dovesse arrivare prima, è molto probabile che sarà Tim Drake a indossare il mantello di Robin. Un'ipotesi che conferma quanto la nuova versione cinematografica di Batman sarà circondata da una Bat-famiglia già formata.

A lavorare alla sceneggiatura di Teen Titans è Ana Nogueira, già impegnata su Supergirl: Woman of Tomorrow. Gunn ha recentemente confermato che la sceneggiatura è ancora in lavorazione, lodando però l'approccio dell'autrice e la sua visione.

In passato, alcune indiscrezioni indicavano Damian Wayne come figura centrale della storia. Una versione della trama prevedeva Damian alle prese con Ra's al Ghul, affiancato da Starfire, Raven, Beast Boy e un nuovo Kid Flash.

Locandina di Teen Titans Go! Il film

Teen Titans è una delle formazioni più amate del panorama DC. Creato nel 1964, il gruppo ha trovato la sua consacrazione negli anni '80 grazie al lavoro di Marv Wolfman e George Pérez, che riunirono personaggi iconici come Dick Grayson (Robin), Starfire, Cyborg, Raven e Beast Boy.

Sebbene la formazione attuale del film sia ancora da definire, è evidente che i DC Studios vogliano puntare su storie corali e team consolidati per il futuro del franchise.