Superman: ecco perché il costume da Lanterna Verde di Nathan Fillion è così criticato

Dopo le immagini trapelate online, in molti stanno criticando il look del Lanterna Verde di Fillion, ovvero Guy Gardner

Il Guy Gardner di Nathan Fillion è apparso nelle recenti foto del set di Superman con indosso un costume meno verde di quanto ci si sarebbe aspettato.

Il personaggio del DC Universe fa parte di un ampio cast di cui si è parlato spesso nell'ultimo anno. Mentre il casting confermava numerosi personaggi eroici, tra cui Hawkgirl e Mr. Terrific, sembrava che nel nuovo DCU stesse per esordire un'intera Justice League di eroi molto noti.

Con le recenti foto del set che mostrano una connessione potenzialmente più ampia alla LordTech e a un universo più vasto, il pubblico ha discusso sulle possibilità che Superman dovrebbe presentare al momento della sua uscita in sala.

Superman: finalmente svelato il look di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane

Lanciare un DC Universe completamente nuovo ha significato creare da zero un mondo più ricco di eroi. L'universo di James Gunn sembra essere costruito con molti di questi eroi che già combattono il crimine, e per stabilirlo è stato necessario rivelare molti costumi. Tuttavia, mentre il costume di Superman ha fatto ben sperare per il futuro, altri, tra cui quello di Lanterna Verde, hanno suscitato qualche critica. Vale la pena di analizzare i motivi per cui questo nuovo look è controverso.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Perché il look di Nathan Fillion non convince

Siamo onesti: Guy Gardner ha sempre avuto un aspetto un po' sciocco nei fumetti DC. Apparso per la prima volta nel 1968, l'eroe dai capelli rossi è noto generalmente come una Lanterna Verde minore rispetto a personaggi come Hal Jordan e John Stewart. Le immagini più iconiche dell'eroe tendono a mostrarlo con un taglio di capelli a scodella, un viso e un atteggiamento che non si addicono alle figure più eroiche dell'Universo DC.

Su Threads, James Gunn aveva confermato che Nathan Fillion avrebbe avuto l'iconico taglio a scodella di Guy Gardner, e le recenti foto del set di Superman hanno finalmente svelato il look del personaggio. In un sorprendente abito bianco, l'attore sfoggia un taglio di capelli arancione che sembra molto simile alla sua controparte fumettistica. Con qualche tocco di modernità, l'abito di Nathan Fillion sembra però distante dal design del fumetto.

Arriva la Justice League International?

Osservando da vicino il costume di Guy Gardner, sembra avere molto in comune con gli altri eroi rivelati finora. Mr. Terrific, Hawkgirl e Lanterna Verde hanno tutti in comune il petto bianco dell'uniforme con l'impronta di un logo che assomiglia in modo sospetto a una J e a una L. Inoltre, sono circolate immagini che mostrano poster della LordTech con lo stesso logo. Sembra lecito supporre che questi eroi possano essere sponsorizzati dalla società di Maxwell Lord nel DCU, il che porta a ipotizzare la presenza della Justice League International in Superman.

Se così fosse, è probabile che l'uniforme sia solo temporanea. Le Lanterne Verdi sono membri del Corpo delle Lanterne Verdi e, in generale, le loro uniformi seguono modelli simili all'interno dell'organizzazione. Sembra probabile che nel DCU si verificherà un'interruzione dei supereroi sponsorizzati dallo Stato. Soprattutto considerando il costume luminoso e colorato di Superman, dopo gli eventi di questo film potrebbe verificarsi un ritorno a materiali e design più classici. Se Nathan Fillion continuerà a vestire i panni di Guy Gardner nel DC Universe, il suo costume cambierà senza dubbio.