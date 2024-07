Superman: ecco il Lanterna Verde di Nathan Fillion sul set del film DC Universe

Continuano ad arrivare in rete le immagini dal set di Cleveland in cui si stanno svolgendo di Superman di James Gunn, che inaugurerà il DC Universe al cinema nel luglio 2025. Stavolta, c'è la prima occhiata al Guy Gardner di Nathan Fillion.

Come possiamo vedere dall'immagine online, l'immagine ritrae il Superman di David Corenswet a colloquio con Fillion, che interpreterà questa specifica iterazione di Lanterna Verde; nello stesso scatto sono poi presenti, attaccati a dei cavi di sostegno, la Hawkgirl di Isabela Merced e il Mr. Terrific di Edi Gathegi.

Inoltre, c'è anche un personaggio sconosciuto che indossa una tuta completamente blu e che probabilmente verrà riconcepito in CGI.

Chi è Guy Gardner nell'universo DC?

Guy Gardner è un membro del Corpo delle Lanterne Verdi. Come le altre Lanterne Verdi, il suo potere deriva da un anello che gli permette di creare costrutti di luce solida da usare in combattimento. L'anello gli conferisce anche il potere del volo e l'uso di un campo di forza. È anche in grado di tradurre qualsiasi lingua. Mentre la prima Lanterna Verde apparve su All American Comics nel 1940, il debutto di Guy Gardner avvenne diversi anni dopo.

Superman, ecco il nuovo Lex Luthor di Nicholas Hoult nelle foto dal set

Creato da John Broome e Gil Kane, Gardner ha fatto il suo debutto nei fumetti nel 1968, in Green Lantern #59. Sebbene la sua storia sia stata rivelata solo negli anni Novanta, Gardner è cresciuto in una famiglia violenta, in cui il padre lo ridicolizzava e teneva più in considerazione il fratello maggiore. Da adolescente si è dato al crimine, ma si è mantenuto al college, laureandosi in educazione e psicologia e giocando a football fino a quando un infortunio lo ha costretto al ritiro. Le origini del personaggio hanno subito cambiamenti, ma questo è rimasto il background più usato.

Superman debutterà al cinema l'11 luglio 2025; al momento Warner Bros. è al lavoro sulla serie dedicata alle Lanterne Verdi che farà il suo esordio su HBO prossimamente.