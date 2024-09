Superman, David Corenswet racconta i dettagli del suo intenso aumento di peso per il ruolo dell'Uomo d'Acciaio

La star di Superman David Corenswet ha recentemente partecipato al podcast Manly Things e, pur non potendo dire molto sul suo ruolo di Uomo del Domani del DCU, l'attore ha raccontato l'incredibile trasformazione fisica alla quale si è sottoposto.

Diventare Superman non è un'impresa facile per un attore e lui ha detto ai conduttori: "Non pesavo 107 chili quando abbiamo iniziato le riprese. Avevo raggiunto il mio peso massimo prima. Non entravo in nessuno dei miei pantaloni a quel punto".

Superman, un insider svela altri dettagli sulla trama: "È l'esatto opposto de L'uomo d'acciaio"

L'incredibile trasformazione dell'attore

Coresnwet ha aggiunto che è stato difficile mantenere il suo peso massimo durante la produzione e ha ammesso che la sua trasformazione iniziale "non è stata grandiosa" perché abituarsi a tutti quei chili in più è stata una sfida.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Infatti, è stato durante la prima prova per Superman che si è reso conto di essere ingrassato fino a raggiungere una felpa Champion 2XL! "Quello è stato l'apice della mia massa", ha detto Corenswet nel podcast. "Poi ho perso lentamente peso prima di iniziare le riprese. Ho iniziato a girare a circa 103 chili... So che volevo che questa fosse la mia scusa per vedere cosa si provava ad ingrassare il più possibile".

Lo scorso maggio, Paolo Mascitti, il personal trainer del cast di Superman, ha dichiarato: "David Corenswet si è fatto il mazzo; non vedo l'ora di condividere altri dettagli dell'allenamento che abbiamo fatto per prepararci a interpretare questo personaggio iconico".

Abbiamo visto Coresnwet sul set del film grazie alle foto di scena e sembra decisamente in forma per interpretare Superman. Il grande banco di prova sarà ovviamente il film stesso, e in un'altra parte dell'intervista l'attore sembra suggerire che la campagna di marketing potrebbe iniziare quest'inverno.

Superman racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza antiquata.

Il cast include Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello di Guy Gardner, Anthony Carrigan in quello di Metamorpho, e Gabriela de Faría in quello di The Engineer.