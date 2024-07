Superman: supereroi e supercattivi si scontrano nelle ultime foto dal set, rivelato anche il logo ufficiale

David Corenswet, la star di Superman, è arrivato al Progressive Field di Cleveland per girare una grande scena d'azione e non è venuto da solo. Il reboot Superman di James Gunn è giunto alla seconda settimana di riprese a Cleveland, in Ohio, e queste ultime foto sul set suggeriscono che una grande resa dei conti tra superpoteri potrebbe essere imminente. Inoltre, il regista Gunn ha diffuso su Instagram il logo ufficiale del nuovo Uomo d'acciaio.

Superman è interpretato anche da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, Edi Gathegi in quello di Mr. Terrific e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, e si vocifera che anche Supergirl, interpretata da Milly Alcock, farà il suo debutto prima del film dedicato a Woman of Tomorrow, ma questo non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora esattamente come questi altri supereroi entreranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi "super amici". Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.

Superman: ecco perché il costume da Lanterna Verde di Nathan Fillion è così criticato

Le nuove foto dal set e il logo ufficiale

Ieri abbiamo assistito alle prove di un'acrobazia al Progressive Field (che si sostituisce al LordTech Field), che lasciava presagire un faccia a faccia tra l'Uomo d'Acciaio (David Corenswet) e un potente nemico (molto probabilmente il cattivo senza nome che abbiamo visto nelle precedenti foto del set), e questi ultimi scatti rivelano che saranno coinvolti anche Mr. Terrific (Edi Gathegi) e Engineer (María Gabriela de Faría).

Superman, Mister Terrific, the Engineer and 'Ultra....' are up for bat at LordTech Field.



Stay tuned



@MidwestMovies

— DC Film News (@DCFilmNews) July 11, 2024

Le foto non sono particolarmente rivelatrici, ma se guardate il video e aspettate fino alla fine, vedrete Superman e quello che dovrebbe essere il villain principale del film, Ultraman, attaccati a delle imbracature mentre si preparano a scendere in picchiata verso il suolo.

POTENTIAL SUPERMAN SPOILERS ⚠️



There's a showdown at LordTech Field between Superman, Mister Terrific, The Engineer and [Redacted

— DC Film News (@DCFilmNews) July 11, 2024

David Corenswet's SUPERMAN walks up to home plate at LordTech Field!



@MidwestMovies

— DC Film News (@DCFilmNews) July 11, 2024

Tra un anno esatto, Superman uscirà nelle sale cinematografiche e Gunn ha scelto i social media per svelare il logo ufficiale. Il regista infatti ha condiviso su Instagram il logo di Superman per il film interpretato da Corenswet. "Tra un anno esatto #Superman aprirà in tutto il mondo", ha scritto Gunn. I fan della DC avevano già avuto un assaggio del simbolo dell'Uomo del domani quando era stata condivisa online una foto di Corenswet che indossava il costume del supereroe.