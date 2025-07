Superman, David Corenswet più positivo di Henry Cavill? "Se si ripetono le stesse cose i cinecomic annoiano"

La star di Superman, David Corenswet, ha recentemente dichiarato alla rivista GQ di essere ben consapevole che il nuovo film di James Gunn sta creando un certo scompiglio tra i fan fedeli a Zack Snyder e al precedente Universo DC, dove Henry Cavill ha interpretato l'Uomo d'Acciaio in tre film.

Una legione di fan di Snyder ha dato vita a un movimento online per influenzare negativamente il successo del nuovo film di James Gunn. Il loro obiettivo è cercare di far floppare il film al botteghino in modo da ostacolare l'inizio del nuovo DC Universe che sostituisce quello ormai defunto di Snyder.

Corenswet si è trovato involontariamente nel mirino dei fan di Snyder quando è stato scritturato per il ruolo del Superman di Gunn nell'estate del 2023. Le dichiarazioni rilasciate dall'attore a Entertainment Weekly nel 2019 sono riemerse online all'epoca: Corenswet aveva discusso di come il ruolo di Superman fosse il lavoro dei suoi sogni, e che non gli piaceva la versione dark che Snyder e Cavill avevano portato sul grande schermo.

David Corenswet non è contrario a una versione dark di Superman

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

Alcuni fan del DCEU di Snyder hanno pensato che Corenswet stesse mettendo in ombra il Superman di Cavill, anche se ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità. Come ha dichiarato Corenswet alla rivista GQ: "Penso che sia la cosa meno interessante che avrei potuto dire. Semplicemente perché con un grande personaggio come Superman, vuoi che grandi artisti, scrittori e attori ne esplorino tutte le possibilità".

Superman: David Corenswet nella Fortezza della Solitudine

"L'unico modo in cui i cinecomic diventano noiosi è se si continua a fare sempre la stessa cosa", ha continuato Corenswet. "E così, proprio come Chris Nolan ha preso Batman e ha fatto qualcosa di più oscuro e radicato con il personaggio, Zack Snyder e Henry Cavill hanno esplorato un lato di Superman che non era stato esplorato sul grande schermo. Quindi, quello che volevo dire è che lo stavano facendo molto bene. Quando avrebbero finito, mi sarebbe piaciuto che il film successivo andasse nella direzione opposta, per vedere l'altro lato. Allo stesso modo, dopo i film di Batman di Chris Nolan e dopo Matt Reeves e Robert Pattinson, c'è un sacco di gente che si chiede: "Dov'è il nostro Batman divertente, camp e fantastico?"".

Effettivamente, Gunn e Corenswet hanno portato Superman nella direzione opposta a quella di Snyder e Cavill. Il nuovo Uomo d'Acciaio è più colorato e leggero e guarda a un'altra epoca dei fumetti. In precedenza, Corenswet aveva rivelato di aver chiesto consigli a Cavill dopo aver ottenuto il ruolo, ma che quest'ultimo non aveva alcun consiglio per lui.