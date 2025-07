Superman, David Corenswet ribadisce: "Il film è più simile a Star Wars che ai film Marvel"

David Corenswet ha parlato di Superman, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn, facendo un paragone con Star Wars.

L'interprete di Clark Kent, infatti, ha sostenuto in una nuova intervista che il lungometraggio abbia più punti in comune con la saga stellare rispetto al MCU per cui il regista ha firmato le avventure dei Guardiani della Galassia.

Il paragone tra Superman e Star Wars

In un'intervista con Screen Rant, David Corenswet ha ricordato: "James Gunn ha descritto questo nuovo DCU dicendo che è un po' più simile all'universo di Star Wars, nel senso che non è il nostro mondo, è un mondo alternativo, e non è una storia delle origini. Vieni semplicemente gettato nel mezzo di questo universo e scopri qualche dettaglio mentre vai avanti".

Superman: David Corenswet in una foto del film

Il protagonista di Superman ha inoltre spiegato che adattare l'iconica musica di John Williams è stato particolarmente importante: "Una parte enorme del motivo per cui Star Wars è impresso in modo indelebile nella mia mente da così tanti anni è la musica, e le altre composizioni di John Williams sono state un modo per avvicinarmi ad altri film grandiosi e uno dei motivi per cui amo gli altri titoli di cui ha composto la colonna sonora. La cosa più surreale dell'essere in questo film è che ora mi trovo in un film che ha come tema principale quello di John Williams".

Le dichiarazioni del regista sul nuovo DCU

Gunn, in precedenza, aveva spiegato il paragone con l'universo creato da George Lucas dichiarando: "Stiamo costruendo un mondo. Non stiamo costruendo una storia".

Il filmmaker aveva sottolineato che il suo lavoro si concentrava sull'ideare un universo in cui le persone potessero entrare e vivere nel migliore dei modi un'esperienza. Queste caratteristiche rendono Superman, secondo lui, più vicino a Guerre Stellari rispetto ai progetti targati Marvel arrivati sugli schermi.