Superman, David Corenswet e il bacio con Lois Lane: "Ho dovuto litigare con James Gunn"

Il regista di Superman non concordava col tono lieve e romantico della scena di David Corenswet perché avrebbe preferito un bacio più 'solenne'.

David Corenswet ha ammesso di aver avuto un diverbio col regista James Gunn su una delle scene più importanti di Superman. Durante l'intervista di Actors on Actors di Variety Corenswet ha spiegato al collega Jonathan Bailey che il motivo di discussione era il controverso bacio tra Superman e Lois Lane alla fine del film.

Nella scena romantica, l'Uomo d'Acciaio sorride a Lois dopo che lei gli ha dichiarato il suo amore, e i due condividono un momento tenero mentre ridono e si baciano fluttuando a mezz'aria. Bailey ha confessato a Corenswet che il suo "momento di sintonia preferito nel film è la risata". Risata che è diventata oggetto di discussione con James Gunn, che intendeva dare un tono diverso al momento in questione.

L'incontro tra Lois Lane e Superman

Cosa non piaceva a James Gunn della scena del bacio

"Il mio sorriso quando Lois dice 'Ti amo anch'io' non piaceva a James, è venuto da me e mi ha detto: 'Non funziona. Deve essere solenne'", ha ricordato David Corenswet. "E io ho pensato: 'No! Il punto è che so che mi ami'. James aveva ragione sul 90% delle cose, ma in quel caso ha visto che quella risata era sincera".

E pensare che Gunn ha scelto David Corenswet come protagonista di Superman molto presto, in parte grazie alla sua sintonia con l'interprete di Lois Lane Rachel Brosnahan, come riportato da GQ.

L'attore ha già parlato del suo rapporto unico con James Gunn, noto per essere schietto nelle sue indicazioni durante le riprese.

"Penso che per molti versi io e James siamo fatti l'uno per l'altro", aveva detto a GQ a luglio. "James ha questa abitudine: mentre lavori sulla scena, si siede vicino ai monitor con il microfono di Dio e ti urla istruzioni, il che è inusuale, di solito i registi non lavorano in questo modo. Ma a me non dà fastidio ricevere tante indicazioni, io ho un disperato bisogno di un regista".