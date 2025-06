Superman: Clark Kent e Lois Lane si scontrano in una nuova clip esclusiva del film

Una nuova clip dal reboot di Superman ha fatto il suo debutto online, offrendo un primo sguardo a una scena chiave del film che vede Lois Lane intervistare il celebre supereroe (e fidanzato) Clark Kent. Il momento è carico di ironia, botta e risposta serrati e una notevole alchimia tra i due interpreti, David Corenswet e Rachel Brosnahan.

Lois vs Clark: la clip

Nella sequenza diffusa, Lois incalza Superman sulle sue recenti decisioni in costume, generando uno scontro verbale tanto acceso quanto carico di sottotesti personali. Lo stile brillante e pungente della scena porta la firma inconfondibile di James Gunn, che sembra voler impostare un tono più leggero ma non superficiale per il primo capitolo del nuovo universo DC.

A NEW CLIP from the Clark & Lois interview in 'SUPERMAN'



Via @KellyClarksonTV pic.twitter.com/N6SxJBdCxz — DCU Updates (@DCU_Updates) June 17, 2025

Rachel Brosnahan, interprete della giornalista più famosa di Metropolis, ha recentemente rilasciato un'intervista a Interview Magazine, durante la quale ha commentato - senza fare nomi - alcuni attori che accettano ruoli nei cinecomic solo per poi criticarli pubblicamente. "Non capisco chi partecipa a un progetto del genere per poi rinnegarlo", ha dichiarato. "C'è stato un momento in cui non era cool amare i film di supereroi, ma ora c'è un nuovo modo di raccontarli. O ci credi, o forse è meglio che lasci perdere".

Alla domanda su un possibile ritorno per un sequel, l'attrice ha risposto senza esitazione: "Assolutamente sì. Mi sono divertita moltissimo e non vedo l'ora di lavorare con il resto del cast, molti dei quali non ho ancora incontrato sul set".

Il nuovo reboot di Superman

James Gunn ha già annunciato che il suo prossimo film DCU non sarà un seguito diretto di Superman, anche se le indiscrezioni puntano su World's Finest, un progetto che metterebbe in coppia l'Uomo d'Acciaio con il nuovo Batman, accendendo l'attesa per The Brave and the Bold.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Superman, primo film ufficiale targato DC Studios, arriverà nelle sale di tutto il mondo nell'estate 2025 con distribuzione Warner Bros. Pictures.

Oltre a David Corenswet e Rachel Brosnahan, il cast stellare include Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock nei panni di Supergirl.