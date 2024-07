Superman, ci sarà anche una seconda Lanterna Verde? Ecco la foto dal set incriminata

Siamo al nono giorno di riprese sul set di Cleveland di Superman di James Gunn e alcune nuove foto, sebbene non siano così rivelatrici come il primo sguardo di ieri a Nathan Fillion e Isabela Merced nei panni di Guy Gardner e Hawkgirl, potrebbero aver svelato l'introduzione di una seconda Lanterna Verde.

Oltre a un ulteriore sguardo a David Corenswet che spicca il volo nei panni dell'Uomo d'Acciaio (con il suo costume apparentemente danneggiato dalla battaglia) e a un video di una folla in preda al panico che corre al riparo, diverse inquadrature mostrano una donna che porta uno scoiattolo a Corenswet in una teca, con l'attore che sembra interagire con la piccola creatura.

Se non avete familiarità con i fumetti di Lanterna Verde, potreste chiedervi cosa diavolo c'entri questo con gli eroi galattici, ma un membro del Corpo delle Lanterne Verdi è, in effetti, uno scoiattolo antropomorfo di nome Ch'p.

Potrebbe esserci anche un'altra spiegazione, soprattutto perché se Ch'p facesse parte del film, sarebbe quasi certamente un personaggio completamente in CGI. Attualmente, però, non sappiamo davvero cos'altro possa esserci sotto.

Non sappiamo ancora nemmeno come questi altri supereroi entreranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi "super amici". Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra (magari la Justice League International?).

Superman uscirà nelle sale di tutto il mondo l'11 luglio 2025 e sarà il primo film del DC Universe ad approdare nelle sale dopo il reset dell'universo narrativo iniziato da Zack Snyder con L'uomo d'acciaio nel 2013. Proprio Snyder ha recentemente annunciato l'uscita al cinema del suo Justice League.