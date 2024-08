Super/Man: The Christopher Reeve Story, l'emozionante trailer che vi lascerà in lacrime

Warner Bros. ha condiviso in streaming l'emozionante trailer ufficiale di Super/Man: The Christopher Reeve Story, documentario dedicato al primo leggendario Superman del grande schermo scomparso nel 2004.

Christopher Reeve, che ha dato vita a Superman e al suo alter-ego Clark Kent in quattro film negli anni '70 e '80, nel 1995 è stato vittima di un incidente quasi mortale a cavallo che lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù.

Da tetraplegico, ha continuato a ispirare generazioni di fan come attivista e sostenitore della ricerca sulle lesioni al midollo spinale, fondando la Christopher & Dana Reeve Foundation. È morto nel 2004 per insufficienza cardiaca.

Super/Man: The Christopher Reeve Story, diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, presenta e intervista tutti e tre i figli di Christopher Reeve ed esplora la sua lunga eredità. Il trailer è stato condiviso sui social anche da James Gunn, capo dei DC Studios che daranno vita al nuovo Superman in uscita nel 2025.

Super/Man: The Christopher Reeve Story, primo poster del film sul leggendario interprete dell'Uomo d'Acciaio

"Ci siamo salutati... ha fatto questo saluto", ha ricordato il figlio Matthew Reeve nel trailer del documentario. "È stata l'ultima volta che l'ho visto in piedi". Dopo essere stato presentato al Sundance, il film verrà proiettato nelle sale americane il 21 settembre.

Il trailer presenta una voce fuori campo dell'attore scomparso, che dice: "Ho rovinato la mia vita e quella di tutti gli altri", e si lamenta del fatto che non sarebbe più stato in grado di "lanciare una palla" con suo figlio Will Reeve, ora corrispondente di ABC News, o di "fare l'amore" con sua moglie Dana Reeve, morta nel 2006 per un cancro ai polmoni. "Forse dovrebbero lasciarmi andare".