Christopher Reeve, parlano i figli: "Ecco come è cambiata la nostra vita dopo l'incidente di papà"

I figli di Christopher Reeve hanno ricordato i dolorosi dettagli dell'incidente che ha cambiato la vita del padre nel 1995.

Il leggendario e amatissimo interprete di Superman rimase paralizzato e dipendente da un respiratore dopo una caduta durante una gara di equitazione, e morì poi per insufficienza cardiaca all'età di 52 anni nel 2004.

I tre figli Matthew, 44 anni, e Alexandra, 40 anni, avuti dall'ex Gae Exton, e Will, 32 anni, avuto dalla moglie Dana Reeve - deceduta meno di due anni dopo la morte del marito - si sono riuniti per onorare il padre con il documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story, in uscita nelle sale italiane oggi 10 ottobre, di cui potete leggere la nostra recensione.

In vista dell'uscita del nuovo film nelle sale, Matthew, Alexandra e Will sono stati ospiti del Kelly Clarkson Show e nel corso della trasmissione hanno raccontato ciò che ricordavano dell'incidente del padre.

Matthew ha spiegato come suo padre si sia avvicinato all'equitazione dieci anni prima del suo incidente, quando imparò a cavalcare per il suo ruolo in Anna Karenina del 1985. "Non era mai andato a cavallo perché è sempre stato allergico, ma si iniettava ogni giorno antistaminici molto forti e andava a girare queste scene con la squadra equestre nazionale ungherese", ha spiegato.

"Si è innamorato di questo sport e di questa attività, così l'equitazione è diventata una parte importante della sua vita e di quella della nostra famiglia, fino al punto in cui gli piaceva gareggiare. Era un tipo competitivo", ha aggiunto Matthew.

I figli di Christopher Reeve: Will, Alexandra e Matthew

I dettagli del terribile incidente

Matthew ha poi ricordato come l'incidente sia avvenuto durante un corso di cross country in Virginia, quando il cavallo si è fermato prima di un salto, facendo fare a Christopher un balzo in avanti, "e le sue mani sono rimaste impigliate nella briglia, il che ha fatto sì che non riuscisse a frenare la caduta e così è atterrato proprio sulla testa".

"La cosa interessante è che se avesse picchiato un po' più a sinistra sarebbe morto, un po' più a destra e se la sarebbe cavata con niente. Si trattava di una lesione molto specifica", ha osservato.

Will, a cui mancavano meno di due settimane per festeggiare il suo terzo compleanno quando è avvenuto l'incidente, ha raccontato che, sebbene non ricordi molto del giorno in sé, "mi dicono che io e mia madre stavamo preparando la nostra stanza d'albergo, papà è andato a fare un giro con la sua gara e una volta finito saremo tornati tutti insieme pronti a partire per la prossima avventura, ma poi mia madre ha ricevuto la chiamata".

La forza di Dana Reeve

Il più giovane dei Reeve ha proseguito: "È fuori di sé e non sa nulla, sta cercando di ottenere informazioni, ma sta anche cercando di non spaventare il suo piccolo di due anni". Poi ha rivelato: "È uscita e ha tirato calci a un pallone con me nel cortile dell'hotel dopo aver sentito la notizia che forse era morto, sicuramente era stato medicato".

Will, che oggi è corrispondente di Good Morning America, ha sottolineato: "Questo dimostra la forza di mia madre, è evidente e lo è sempre stato in tutte le nostre vite, quanto sia stata forte, composta e determinata a mettere la famiglia al primo posto, a mettere me al primo posto in quella situazione".

I fratelli hanno infine ricordato che solo 11 giorni dopo, anche se si sono adattati a come la vita di Christopher e la loro è cambiata all'istante, si sono riuniti per festeggiare il terzo compleanno di Will.